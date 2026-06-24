España va por el primer puesto ante la selección uruguaya en el Mundial 2026: el zaguero Aymeric Laporte analizó el cruce, recordó su debut con Marcelo Bielsa y fue contundente: "No jugamos para empatar"

El defensa de la selección española Aymeric Laporte durante una rueda de prensa ofrecida tras el entrenamiento del conjunto este miércoles en Chattanooga (Estados Unidos), para preparar el partido de la fase del grupo H del Mundial 2026 del próximo sábado ante Uruguay

La antesala del crucial enfrentamiento entre España y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa por la fase de grupos del Mundial 2026 sumó declaraciones de alto impacto. El defensor de la selección española, Aymeric Laporte, compareció en conferencia de prensa y fue categórico al disipar cualquier rumor sobre posibles especulaciones de resultado que pudiesen dejar conformes a ambos seleccionados en la última fecha.

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Con total firmeza, el zaguero dejó en claro las ambiciones de la roja: "Cada partido va cambiando el cuadro. Sabemos que nuestra idea es ser primeros. No jugamos para perder o empatar. Lo que pueda ser o no, depende de otras selecciones. Nosotros nos centramos en lo nuestro, da igual quién toque".

Los elogios a Marcelo Bielsa El partido entre Uruguay y España pondrá cara a cara a dos equipos con realidades diferentes. Para Aymeric Laporte, este partido reviste un carácter sumamente especial, dado que Marcelo Bielsa fue quien lo hizo debutar profesionalmente durante su recordada etapa en Athletic de Bilbao. Al ser consultado por la figura del actual DT de la celeste, el defensor reconoció guardar un profundo respeto por su antiguo mentor, afirmando de manera concisa que "solo" tiene "buenas palabras" hacia él.