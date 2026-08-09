Anotó un gol, en el festejo cayó al túnel, se lesionó y no pudo seguir, y para colmo, el VAR se lo anuló: el gol del fútbol de Brasil que recorre el mundo; mirá el video

El fútbol brasileño fue testigo de una secuencia surrealista que rápidamente se volvió viral a nivel global. Durante el encuentro entre Coritiba y Chapecoense en el Estadio Couto Pereira por el Brasileirao que ganaron los locales 2-1 este sábado a la noche, el capitán del equipo local, el zaguero Jacy, protagonizó un festejo que pasó de la euforia total a la preocupación en cuestión de segundos.

Tras mandar la pelota a la red para señalar el 2-0 parcial cuando se terminaba el primer tiempo, el defensor corrió hacia el fondo de la cancha con el balón debajo de la camiseta en homenaje a su esposa embarazada, perseguido en el festejo por el uruguayo Brian Ocampo, quien había ingresado a los 37 minutos y salió a los 48 por una lesión.

En medio del éxtasis, buscó acercarse a la hinchada y saltó la valla publicitaria sin percatarse de un detalle crítico: la fosa que da acceso al túnel de los vestuarios visitantes se encontraba abierta.

De manera repentina, el futbolista desapareció del campo visual de las cámaras al caer al vacío.

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Le salió todo mal

Pese al duro impacto en la zona lumbar y el tobillo, Jacy logró reincorporarse para continuar la celebración de rodillas. No obstante, el saldo físico le pasó factura: aunque intentó continuar tras recibir atención médica, solo pudo disputar 2 minutos del segundo tiempo antes de pedir el cambio por intensos dolores.

Para colmo de males, la accidentada jugada ni siquiera sumó en el marcador. El VAR intervino mediante el sistema semiautomático de fuera de juego y anuló la conquista por una posición adelantada previa, dejando la caída sin la recompensa del gol.

"Cuando salté, ¿sabes cuando sueñas que te caes de un edificio? Fue algo así. Me terminé torciendo el tobillo", declaró entre risas el propio protagonista tras el encuentro, consciente de que la insólita jugada quedará inmortalizada, en el partido que fue titular y figura del mismo el uruguayo Joaquín Lavega en Coritiba y además, dio la asistencia para el segundo tanto.

Como dato curioso, en 2014 ocurrió un accidente idéntico en el mismo túnel de ese estadio con el delantero camerunés Joel, pero en ese caso, el gol fue convalidado y el jugador no se lesionó.