Un fotógrafo uruguayo, su esposa y su hija mayor murieron por el terremoto en Venezuela

Un fotógrafo uruguayo que residía desde hacía años en Venezuela murió junto a su esposa y su hija mayor a causa del terremoto que afectó al país, según confirmó la sección Consulares de la Cancillería uruguaya.

La información fue confirmada por la sección Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores , que sigue el caso de los uruguayos residentes en la zona afectada. Según ese reporte, el hombre trabajaba como fotógrafo y vivía en Venezuela desde hacía mucho tiempo.

Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon el centro de Venezuela el miércoles, con mayor impacto en Caracas y el estado de La Guaira, que fue declarado zona de desastre por las autoridades.

"Es muy prematuro para decir que hay uruguayos desaparecidos", afirmó cónsul uruguayo en Venezuela tras los terremotos

Cómo el terremoto pone más presión aún al ya deteriorado sistema de salud de Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado que el balance de víctimas ascendió a 920 muertos y 3.360 heridos como consecuencia de los dos terremotos que afectaron el norte del país.

Hasta ahora, 17 países y la ONU enviaron vuelos con ayuda humanitaria para apoyar las tareas de búsqueda y rescate de personas que podrían permanecer atrapadas bajo los escombros.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, indicó que más de 100 edificios se derrumbaron en La Guaira.

En ese estado se encuentra el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela y el que conecta con Caracas, que permanece fuera de servicio de forma temporal debido a los daños provocados por los terremotos.