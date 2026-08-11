Cortes y desvíos de tránsito en el Centro por el paro general con movilización del PIT-CNT: los detalles

El PIT-CNT realiza este martes 11 de agosto un paro general parcial entre las 09:00 y las 13:00 en Montevideo , una medida que tendrá diferentes niveles de afectación según el sector y estará acompañada por una movilización.

Bajo la consigna "Sin transformaciones no hay avances" , la central sindical convocó a concentrarse a las 09:30 en la explanada de la Universidad de la República (Udelar). Desde allí, los manifestantes marcharán por la Avenida 18 de Julio, doblarán por la calle Daniel Fernández Crespo y continuarán hasta la calle Madrid, en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Por el momento está cortado el tránsito por 18 de Julio entre las calles Gaboto y Fernández Crespo . Además de Fernández Crespo entre la calle Lima y Avenida de las Leyes por el estrado en que se realizará una oratoria con las reivindicaciones sindicales.

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Al momento, el tránsito continúa fluido por Fernández Crespo hacia el Palacio Legislativo . Pero está previsto que, mientras avanza la marcha, en algún momento se corte todo 18 de Julio desde la Udelar, pasando por Fernández Crespo, hasta llegar al Palacio .

Desvío en F. Crespo entre Lima y Av. De Las Leyes.



Martes 11/8



Urbanas y suburbanas: F. Crespo, Lima/ Nueva York, Minas, Venezuela, T. Galván, Av. De las Leyes a rutas.



Suspendidas:

F. Crespo entre Lima y Av. De las Leyes.



Provisoria:

Minas esq. Venezuela. pic.twitter.com/vvc8V1DPi3 — Montevideo Transporte (@mvdtransporte) August 11, 2026

Desde la Intendencia de Montevideo informaron que se suspenderán las paradas de ómnibus por Fernández Crespo entre Lima y Avenida De las Leyes. A su vez, se colocará una provisoria en la calle Minas esquina con Venezuela.

La plataforma del PIT-CNT incluye el reclamo de mayores recursos en la Rendición de Cuentas para políticas destinadas a garantizar derechos, así como una serie de reivindicaciones vinculadas al empleo, los salarios, la seguridad social y la educación.

Entre sus planteos, la central sindical reclama una seguridad social pública, solidaria, eficiente y sin fines de lucro, así como el respeto de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social y un nuevo esquema de financiamiento del sistema previsional.

La central también plantea combatir la pobreza infantil y defiende la propuesta de aplicar un impuesto "del 1% al 1% más rico".

En materia laboral reclama una Estrategia Nacional de Desarrollo que asegure trabajo, salario y derechos laborales, una reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, una reforma laboral, medidas contra la precarización y las tercerizaciones, y la defensa de la negociación colectiva y los Consejos de Salarios.