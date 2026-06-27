Cuándo vuelve el Torneo Intermedio del fútbol uruguayo y cómo se retomará la actividad con un partido pendiente

El Torneo Intermedio del fútbol uruguayo, que está en medio de un receso por el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, tiene fecha de regreso en la que se retomará la actividad de Primera división por la Liga AUF Uruguaya.

El campeonato local entró en un receso luego de disputarse la cuarta jornada debido al comienzo del Mundial 2026. La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) determinó que la actividad oficial regrese a las canchas una vez que disminuya la cantidad de partidos diarios de la Copa del Mundo.

El regreso de la actividad tendrá dos fechas, porque primero deberá jugarse el partido pendiente entre Danubio y Juventud de Las Piedras y luego sí se jugará una fecha de forma completa.

El encuentro entre Danubio y Juventud de Las Piedras marcará la reanudación oficial del fútbol uruguayo.

Peñarol y Diego Aguirre tienen su primer gran problema para el inicio del segundo semestre

La fecha del partido será el fin de semana del sábado 4 y domingo 5 de julio de 2026. Se trata de un encuentro atrasado correspondiente a la fecha 2 del Torneo Intermedio.

¿Cuándo se juega la quinta fecha con la vuelta del Torneo Intermedio?

La fecha 5 se jugará de forma completa el fin de semana del 11 y 12 de julio.

¿Cómo están las tablas de posiciones?

El parate mundialista dejó el Torneo Intermedio 2026 en un momento clave para la definición de las series y la Tabla Anual:

Líder absoluto: Deportivo Maldonado es el líder solitario de la Tabla Anual con 39 puntos y también lidera el Grupo B con 10 unidades, manteniéndose como uno de los invictos del certamen.

El torneo se divide en dos series (A y B). Los ganadores de cada grupo se enfrentarán en la final para definir al campeón, que obtendrá el cupo de Uruguay 1 para la Copa Sudamericana 2027.

En esta edición, Peñarol y Nacional no comparten grupo (Peñarol integra la Serie A y Nacional la Serie B), por lo que solo podrían enfrentarse si ambos ganan sus respectivas zonas y llegan a la final.