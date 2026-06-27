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El polémico gesto de Federico Valverde cuando fue sustituido por Marcelo Bielsa a los 56 minutos de la derrota ante España en el Mundial 2026; mirá el video

El capitán celeste se molestó bastante cuando vio que salía él e ingresaba Federico Viñas en la selección uruguaya

27 de junio de 2026 16:16 hs
Lamine Yamal de España rodeado de cuatro uruguayos: Juan Manuel Sanabria, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde y Manuel Ugarte en el Mundial 2026

Lamine Yamal de España rodeado de cuatro uruguayos: Juan Manuel Sanabria, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde y Manuel Ugarte en el Mundial 2026

FOTO: AFP

La eliminación prematura de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó una profunda frustración deportiva en el pueblo oriental, sino que también sacó a la luz las fuertes tensiones que existen entre el plantel y el director técnico. El reflejo más nítido de este quiebre se vivió en el Estadio Guadalajara durante la derrota 1-0 ante España, cuando el capitán de la celeste, Federico Valverde, protagonizó un polémico y evidente desplante hacia el entrenador rosarino al ser sustituido.

Corría el minuto 11 del segundo tiempo y Uruguay buscaba desesperadamente revertir el marcador adverso tras el gol de Álex Baena.

En ese contexto crítico, Bielsa pateó el tablero y tomó una decisión que dejó a todos sorprendidos: ordenó la salida de Valverde para permitir el ingreso del delantero Federico Viñas. Al ver su número en el cartel luminoso, el mediocampista de Real Madrid no ocultó su fastidio y abandonó el campo de juego exhibiendo una enorme molestia.

La reacción de Federico Valverde al ser sustituido

El foco de la controversia se centró en el trayecto de la salida de Federico Valverde hacia el banco de suplentes.

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Allí, el capitán de la selección uruguaya caminó por detrás de Marcelo Bielsa y evitó por completo cualquier tipo de contacto visual o saludo con el entrenador.

Lejos de calmarse, al llegar a la zona técnica comenzó a esbozar visibles muestras de frustración. Inmediatamente después, se cubrió la boca con su camiseta para dialogar con los ayudantes técnicos de Bielsa, intentando impedir que las cámaras de televisión leyeran sus labios, mientras intentaban contenerlo.

Este fuerte cruce no parece ser un hecho aislado de la temperatura del partido, sino la muestra de una relación completamente desgastada.

Respecto al cambio de Federico Valverde a los 56 minutos, en la conferencia de prensa luego del partido, Marcelo Bielsa indicó: "Con la salida de Valverde busqué jugar con dos '9' con el objetivo de tener más llegada. Puse a (Federico) Viñas para darle más potencia al ataque”.

Aquí se puede ver el video de la salida de Federico Valverde:

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