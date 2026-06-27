El exfutbolista de Peñarol, que estuvo en los planes de Diego Aguirre para volver y que defenderá a River Plate de Argentina

El mercado de pases del fútbol argentino no da tregua y River Plate continúa moviéndose con firmeza para potenciar su plantel de cara a los exigentes compromisos de la segunda mitad de 2026. En medio de negociaciones de alto perfil para la zona defensiva, la dirigencia del club de Núñez trabajó bajo un absoluto hermetismo para sellar una incorporación clave en la zona defensiva: el lateral derecho uruguayo Giovanni González será nuevo futbolista del Millonario.

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El defensa de 31 años llega procedente de Krasnodar de Rusia, institución con la que el club argentino acordó la transferencia definitiva de su ficha a cambio de una cifra cercana a los US$ 800.000.

Giovanni González firmará contrato a pedido del técnico Eduardo Coudet que lo unirá a la institución por las próximas tres temporadas, sumándose en los próximos días a la pretemporada del equipo.

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La contratación del uruguayo representa un movimiento sumamente inteligente tanto en lo futbolístico como en lo económico.

Ante la inminente salida de Fabricio Bustos, el cuerpo técnico sumará a un futbolista con un valioso roce internacional.

Alfonso Trezza de Nacional ante Giovanni González de Peñarol en un clásico Diego Battiste

Surgido de River Plate de Uruguay, el lateral alcanzó su pico de rendimiento local defendiendo la camiseta de Peñarol. Su regularidad lo llevó a jugar en Mallorca de España y posteriormente en el exigente fútbol ruso, donde en el último año disputó 35 partidos oficiales y aportó cuatro asistencias.

Además de su recorrido en Europa, Giovanni González cuenta con el valioso antecedente de haber disputado 17 encuentros oficiales con la selección uruguaya, formando parte de los planteles de la Copa América en 2019 y 2021.

Su principal virtud reside en la polifuncionalidad: si bien su posición natural es el lateral derecho, demostró solvencia para desempeñarse sobre el sector izquierdo y como interior, ofreciendo múltiples variantes tácticas para el esquema del Chacho Coudet, su nuevo entrenador.

Giovanni González será compañero del uruguayo Matías Viña, si es que River Plate no decide devolverlo a Flamengo como ha trascendido últimamente.