"Podés estar en desacuerdo con el entrenador, pero por tu país te tenés que romper el culo": la crítica del argentino Jorge Burruchaga, que consideró "pecho frío" al equipo de Uruguay

Jorge Burruchaga , exfutbolista campeón del mundo con Argentina en México 1986, criticó a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa tras su eliminación del Mundial 2026 en el partido ante España de este viernes con derrota 1-0.

“En una zona que preveíamos los argentinos que no iba a tocar Uruguay o España, ¿no? Más Uruguay que España en los papeles. Ahora que Ciudad del Cabo (Por Cabo Verde) entre antes que Uruguay y Uruguay haya jugado como jugó este Mundial…”, analizó en Fútbol de Primera radio de Colombia.

“Sin dudas cuando jugás mal y tenés este lío interno adentro, no podés llegar muy lejos en el Mundial”, agregó sobre la celeste. “Y llegó hasta estos tres partidos”.

“Y se va con una amargura, que a veces yo digo, como futbolistas que fuimos, vos podés estar en desacuerdo con el entrenador, vos podés pensar distinto, que no te guste el entrenador lo que haga y lo que te dice de hacer, pero al menos vos, por tu camiseta de tu país , Colombia, Argentina, Brasil, la que fuera, México, vos te rompés el culo , como decimos”.

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“Estos fueron realmente pecho frío”

Burruchaga siguió con su análisis: “Y este fútbol uruguayo que el principio que tenían, que uno le valoraba, era la garra uruguaya. Este equipo hoy de Uruguay me pareció, como a veces dicen los argentinos de Francia, ¿viste? Pecho frío. Estos fueron realmente pecho frío”.

“Y después lo peor que... Que no lo digo mal, entiendan bien lo que digo: Se ponen a llorar después del partido. ¿Por qué no reaccionaste antes?”, se preguntó en un panel en el que también estaba Mauricio "Chicho" Serna.

También le consultaron por lo que se informó de la situación de la selección uruguaya con un vestuario roto entre Bielsa y los jugadores, y qué responsabilidad tenía el entrenador.

Burruchaga, D'Alessandro y Pelusso Instagram

“Es que, para dar responsabilidad o decirle un porcentaje, tenés que saber un poco más de lo que pasó”, respondió. “Ahora, lo que sí que se decía rumor, y como hoy las redes y la inteligencia artificial te pueden poner una declaración tuya todo lo contrario a lo que dijiste, presumíamos que por ahí era falso o verdadero. Yo como futbolista, y ustedes pensarán lo mismo, esto fue verdad. O sea, porque también no es casual que saca Valverde, saca el arquero. Y le faltó Bentancur, que supuestamente eran los tres capitanes que fueron a hablarles. Y no queda otra que pensar que esto fue verdad”.

“Ahora, pero más allá de si fue verdad o mentira, tenés que romperte el culo. ¡Te tenés que romper el culo! Es un Mundial, vos tenés que esperar cuatro años. Lo que le dejás al fútbol uruguayo, como sudamericanos que somos, es muy pobre, la imagen de Uruguay es muy pobre”.