"¡Menudo partido leñero!": la reacción del rey Felipe VI, que fue al vestuario de España tras el triunfo ante Uruguay en el que vio a su selección "sufrir bastante"

El rey Felipe V I, quien acudió al estadio de Guadalajara, México, para presenciar en directo el partido entre España y Uruguay del Mundial de Fútbol, bajó al vestuario tras la victoria 0-1 de los de Luis de la Fuente y felicitó a los internacionales y al cuerpo técnico por el triunfo y su clasificación como primera de grupo.

“Menudo partido leñero, los he visto sufrir bastante”, dijo el monarca en un mensaje a los futbolistas de la roja.

“Lo siento, espero que no sea muy grave”, agregó en referencia a Yeremy Pino, quien salió con una lesión en la clavícula.

Además, les deseó éxitos y que volvería al Mundial si llegan a la final. “A seguir que queda mucho campeonato por delante y espero poder volver. Si vuelvo es porque están en la final, va a ser duro, yo lo sé, pero tienen calidad, ganas, niel, todo lo que hay que tener para llegar. Así que mucho ánimo y a por ello”.

"¡Menudo partido leñero!", así habla todo un El rey Felipe VI felicitó a la @sefutbol por su victoria sobre Uruguay y empatizó con la dureza del partido, dándole ánimos a Yéremi Pino. Y acabó con un deseo: "Espero volver a veros en la final" del #MundialRTVE Sigue Gran… pic.twitter.com/a9d0odO6PG

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Con siete puntos, España certificó el primer puesto del Grupo H, por lo que disputará los dieciseisavos de final del Mundial el próximo 2 de julio en Los Ángeles ante Austria o Argelia, quien quede segunda del Grupo J.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, recibió al rey Felipe VI a su llegada al estadio, acompañado por el gobernador del estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus; el presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani; y el presidente del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara.

En el interior del recinto, el monarca conversó durante los prolegómenos del encuentro con varios exinternacionales españoles, entre ellos Iker Casillas, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Carles Puyol, Míchel Salgado y David Silva.

El rey Felipe VI con los jugadores de la selección española tras el partido del Mundial de la FIFA 2026 ante Uruguay

La presencia de Felipe VI dio continuidad a su apoyo a la selección española durante el Mundial. Antes del inicio del torneo, el monarca protagonizó el anuncio oficial de la convocatoria del equipo nacional, una acción que, según datos de la RFEF, ha superado los 5.600 millones de impactos en todo el mundo.

Primera visita del rey Felipe VI a España en este Mundial y, según comentó Marcos Llorente tras el encuentro, puso ya sobre la mesa en el vestuario el objetivo de reencontrarse en la final del próximo 19 de julio en Nueva Jersey, partido en el que, en caso de jugar España, asistiría el monarca.

Las lesiones en España

La selección española volvió a su hotel de concentración en Chattanooga, Tennessee, a las 5:40 de la madrugada hora local tras la victoria 1-0 ante Uruguay en Guadalajara, México.

Un partido que, a pesar de vencer, pasó factura física a los futbolistas. Yeremy Pino, con lo que se prevé como una rotura de clavícula, y Nico Williams, quien salió cojeando del estadio.

Ambos pasarán pruebas este sábado en un hospital para conocer el alcance de sus respectivas dolencias.

Yeremy Pino llegó al hotel con el brazo izquierdo en cabestrillo, mientras que Nico Williams seguía cojeando al bajarse del autobús, como salió del terreno de juego.

Marc Cucurella y Yeremy Pino con su brazo afectado en el partido ante Uruguay Foto: AFP

Claudio Vázquez Colomo, el jefe de los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), les dio a los futbolistas un medicamento antiinflamatorio para aliviar el dolor antes de entrar al hotel.

Internacionales y cuerpo técnico descansarán, tras viajar de madrugada de vuelta a Chattanooga, durante unas horas en el hotel y el siguiente entrenamiento está programado para este mismo sábado, a las 18:00 hora local, en la Baylor School.

Una sesión de recuperación para los internacionales después de un partido duro ante Uruguay y a la espera de conocer a medianoche su rival el próximo 2 de julio en Los Ángeles en el partido de dieciseisavos de final, con Austria y Argelia como posibles oponentes.

Con base en EFE