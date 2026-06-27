Los jugadores de Uruguay que más corrieron ante España: mirá el ranking del esfuerzo físico de la celeste, un aspecto que para Marcelo Bielsa "no merece ser reprobado"

La selección uruguaya hizo un gran esfuerzo físico en el partido ante España de este viernes, en el que a lo largo del encuentro tuvo que buscar un resultado positivo para intentar avanzar a dieciseisavos de final, lo que no logró al perder 1-0 y terminar tercera en su grupo con dos puntos en la tabla.

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"La actitud del equipo no merece ser reprobada, el aspecto físico menos aún”, dijo el entrenador Marcelo Bielsa en la conferencia tras la derrota, reconociendo la entrega de sus jugadores, lo que pudo percibirse en el campo de juego.

“Lo que sí me pareció que fue un partido que para mantenerlo parejo, teníamos que hacer esfuerzos muy grandes . Para atacar necesitábamos recuperar la pelota en campo rival, y jugar ese tipo de partidos contra una selección contra España durante 90 minutos, y lograr que fuera parejo y que deberíamos haberlo empatado, fue lo que puedo opinar de lo que pasó en el campo", terminó diciendo el DT en su comparecencia.

El partido ante España fue el juego del Mundial 2026 en el que Uruguay tuvo más jugadores que superaron los 10 kilómetros recorridos: siete, superando los cuatro que batieron esa marca en el debut ante Arabia Saudita (1-1) y los seis que pasaron los 10K ante Cabo Verde (2-2), de menos a más en esos dos primeros encuentros en los que la celeste tuvo que hacer el desgaste en busca de victorias que no se concretaron.

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El mapa de calor de Mathías Olivera en Uruguay y el de Rodri en España

Frente a la roja, el jugador de Uruguay que más corrió fue Mathías Olivera, quien en el segundo tiempo se desdobló ofensivamente y que completó 11.482 metros según las métricas de la FIFA.

Luego, lo siguieron Agustín Canobbio con 11.228 metros, Rodrigo Bentancur con 11.211, Darwin Núñez con 11.210, Guillermo Varela con 10.731, Maxi Araújo con 10.319 y Sebastián Cáceres con 10.228.

Los metros recorridos por Uruguay ante España

Ellos fueron los siete jugadores de Uruguay que superaron los 10K.

Federico Valverde, que fue reemplazado a los 57 minutos por Federico Viñas, en un cambio que llamó la atención, había corrido hasta ese momento 6.793 metros.

En España solo cuatro jugadores corrieron más de 10 kilómetros y el que más recorrido tuvo fue Rodri con 11.840 metros, siendo el líder del partido en ese rubro.

Los metros recorridos por España ante Uruguay

Los anteriores partidos de Uruguay

Ante Arabia Saudita, en el estreno de Uruguay en el Mundial 2026, el jugador celeste que más corrió fue también Olivera con 11.757 metros.

Los metros recorridos por Uruguay ante Arabia Saudita

Ese día también superaron los 10K Rodrigo Bentancur, Guillermo Varela y Sebastián Cáceres

Mientras que ante Cabo Verde, el de mayor recorrido en la celeste fue Juan Manuel Sanabria, con 11.426 metros.

Los metros recorridos por Uruguay ante Cabo Verde

En ese encuentro, también Olivera, Varela, Canobbio, Bentancur y Cáceres pasaron los 10 kilómetros.