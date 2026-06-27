Los números de Marcelo Bielsa en su ciclo en la selección uruguaya, desde el buen comienzo en Eliminatorias con triunfos ante Brasil y Argentina a la decepción en el Mundial 2026

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , cerró su ciclo al frente del combinado tras la derrota ante España de este viernes y la eliminación en la primera fase del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Tras empatar en sus primeros dos partidos, 1-1 ante Arabia Saudita y 2-2 ante Cabo Verde, la celeste se despidió del torneo al caer 1-0 ante la roja y finalizar tercera con solo dos puntos.

El DT celeste, que debutó oficialmente en Uruguay con su primer partido el 16 de junio de 2023, dirigió un total de 37 partidos, con 14 triunfos, 15 empates y ocho derrotas.

Su porcentaje de puntos ganados fue de 51.35 %

Bielsa con la celeste en la presentación del técnico, que estuvo a cargo de Alonso en mayo de 2023

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De esos 37 partidos, jugó 11 amistosos, cinco por la Copa América 2024, 18 por las Eliminatorias y los tres del Mundial 2026.

Cuarto en las Eliminatorias

Por las Eliminatorias para el Mundial 2026, de la mano del rosarino, Uruguay finalizó en el cuarto lugar en un clasificatorio que por el nuevo formato de la Copa del Mundo con 48 equipos brindaba para la Conmebol 6.5 cupos, lo que facilitaba las opciones de llegar al torneo de forma directa.

En ese certamen, la celeste logró 28 puntos en 18 partidos (51.8 % de puntos), con siete triunfos, siete empates y cuatro derrotas, con 22 goles a favor y 12 en contra.

Marcelo Bielsa gesticula durante el partido Argentina vs Uruguay EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Los picos de forma en las Eliminatorias fueron en los grandes partidos ante Brasil, en octubre de 2023 con un 2-0 en el Estadio Centenario y frente a Argentina en La Bombonera, donde le ganó de categórica forma a los campeones del mundo por 2-0 al mes siguiente.

Esos destacados triunfos ilusionaron a los hinchas, pero el equipo no logró volver a repetir esas actuaciones a lo largo del ciclo.

Tras la buena primera mitad en las Eliminatorias, estando segundo en la fecha 12ª, en el cierre Uruguay la piloteó y selló el pase al Mundial 2026.

La Copa América 2024

El ciclo Bielsa tuvo también la Copa América 2024 de Estados Unidos, en la que la celeste finalizó en el tercer puesto tras jugar cinco partidos.

Marcelo Bielsa y Sebastián Cáceres comparecieron en la conferencia de prensa de la selección de Uruguay en la Copa América 2024

En la primera fase, Uruguay le ganó 3-1 a Panamá en el debut y luego goleó 5-0 a Bolivia en el segundo partido.

Luego, en cuartos de final, le ganó por penales a Brasil tras empatar 0-0, y en la semifinal perdió ante Colombia por 1-0, disputando luego el tercer puesto ante Canadá, con empate 2-2 y triunfo celeste desde los penales.

Tras ese torneo, la selección tuvo un quiebre interno tras la declaraciones que hicieron Luis Suárez y Agustín Canobbio en las que cuestionaron los tratos y el relacionamiento del entrenador con el plantel.

Luis Suárez y Marcelo Bielsa Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP

Los amistosos

En lo que respecta a amistosos, algo que cuando llegó Bielsa se dijo que por su vidriera iban a ser ante equipos de primer nivel, Uruguay jugó once con el rosarino.

En 2023 se estrenó con goleada 4-1 ante Nicaragua y un 2-0 ante Cuba en el Estadio Centenario.

Al año siguiente, en la previa de la Copa América, Uruguay jugó ante la Selección Vasca con empate 1-1, perdió 2-1 con Costa de Marfil, ambos en marzo, mientras que en junio goleó a México por 4-0.

Marcelo Bielsa de Uruguay y el técnico de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel en el partido jugado en Wembley FOTO: AFP

Los amistosos siguieron en 2025, luego de la clasificación al Mundial 2026 tras las Eliminatorias, con dos partidos en Malasia en octubre con victoria 1-0 ante República Dominicana y 2-1 ante Uzbekistán.

Mientras que en noviembre hubo un partido ante México, con un 0-0, y la recordada goleada recibida ante Estados Unidos por 5-1 que generó dudas e incertidumbre en el equipo.

Los últimos amistosos fueron en marzo de este año, con el 1-1 ante Inglaterra en Wembley y luego el empate sin goles ante Argelia.

En total, Bielsa con Uruguay ganó cinco amistosos, perdió dos y empató cuatro.

El Mundial y el adiós

En el Mundial 2026 los números de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa fueron rojos y marcaron su eliminación.

Uruguay se fue con dos empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde y la derrota ante España, con dos puntos en la tabla.

La decepción celeste es más grande teniendo en cuenta el nivel de los rivales y que por el nuevo formato de 48 selecciones, además del primero y segundo de cada grupo avanzaban también los ocho mejores terceros.

Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 Foto: AFP

Por los resultados de la última fecha, Uruguay pudo haber avanzado con un empate ante la roja, que lo dejaba segundo con tres puntos, pero la derrota 1-0 ante España lo dejó afuera.

En la conferencia de prensa de este viernes luego de la derrota ante España, Bielsa reconoció: "Al fútbol uruguayo no le dejé nada”.

“Porque cualquier tipo de aporte que puede hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en las Eliminatorias, el tercero en la Copa América, no tienen valor. Y a esta actuación, ni la tomo en cuenta. Mi actuación no dejó nada", expresó el técnico celeste.