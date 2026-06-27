La bronca y frustración por la eliminación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa del Mundial 2026 de los hinchas que vieron el partido en una gélida noche en el centro de Montevideo

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial tras caer 0-1 frente a España y sumar apenas dos puntos desató duras críticas hacia la gestión del entrenador Marcelo Bielsa y provocó una profunda desilusión entre la afición citada para ver el encuentro en la Intendencia de Montevideo.

Decenas de hinchas se congregaron este viernes en el centro de la capital del país para seguir el decisivo encuentro, sin embargo, la esperanza inicial se diluyó tras el único tanto del partido, obra de Álex Baena al filo del descanso, propiciado por un grave error del guardameta Fernando Muslera.

Tras esta jugada, el veterano golero fue sustituido por Sergio Rochet, una decisión que algunos hinchas consideraron un "castigo" necesario, aunque insuficiente para revertir el rumbo del encuentro.

Aficionados de Uruguay observan la transmisión del partido entre Uruguay y España del Mundial de la FIFA 2026 este viernes, en la explanada de la Intendencia de Montevideo

"El partido estuvo bastante complicado, Uruguay no generó nada. Faltó idea", lamentó Matías , un seguidor uruguayo que también cuestionó la sustitución del capitán Federico Valverde por el delantero centro Federico Viñas, sin reforzar el centro del campo para generar juego.

Bielsa destruyó la naturaleza de Uruguay, los futbolistas fueron infieles con la historia y los dirigentes rehenes de lo que firmaron: el fracaso de la celeste en el Mundial 2026

El partido de Darwin Núñez en la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 contra España: arranque intenso, el casi taco y una presión que lo alejó del arco

Además, apuntó directamente al seleccionador y opinó que "el plantel está cansado de Bielsa", remarcando que la relación entre la plantilla y el cuerpo técnico se rompió tras la última Copa América.

Aficionados de Uruguay observan la transmisión del partido entre Uruguay y España del Mundial de la FIFA 2026 este viernes, en la explanada de la Intendencia de Montevideo Foto: EFE

Por su parte, Francisco, otro de los seguidores presentes, calificó la eliminación como un "fracaso total". "Dos mundiales seguidos afuera en fase de grupos no tiene otra palabra", afirmó, si bien repartió culpas entre los errores puntuales y la falta de concreción del equipo.

Mientras tanto, los aficionados españoles presentes en Montevideo celebraron el pase de su equipo como líder del grupo H, aunque reconocieron la falta de frescura en el juego.

Aficionados de Uruguay observan la transmisión del partido entre Uruguay y España del Mundial de la FIFA 2026 este viernes, en la explanada de la Intendencia de Montevideo Foto: EFE

"El 1-0 supo a poco, España estuvo espesa y lenta", comentó Rama, un hincha español, quien no obstante mantiene la confianza en que su selección llegue "lejos" en el torneo.

El prematuro adiós de Uruguay —el segundo consecutivo tras Qatar 2022— produce un hecho inédito en la historia de la selección.

Aficionados de Uruguay observan la transmisión del partido entre Uruguay y España del Mundial de la FIFA 2026 este viernes, en la explanada de la Intendencia de Montevideo Foto: EFE

Por su parte, España, actual campeón europeo, bajó el telón de la fase de grupos con un empate y dos triunfos y se medirá en dieciseisavos de final contra el segundo clasificado del grupo J, una plaza aún en disputa entre Austria y Argelia.

EFE