"La interpelación era a Marcelo Bielsa" y "el desastre" del "proyecto Alonso, Ache y Lacalle Pou": las reacciones a la eliminación de Uruguay del Mundial

La ilusión mundialista de Uruguay terminó. Este viernes, la selección uruguaya perdió por un gol ante España y quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026 . El equipo de Marcelo Bielsa quedó tercero por detrás de Cabo Verde y no entró en la próxima etapa del torneo.

Luego del resultado, diferentes figuras de la política nacional y legisladores en funciones se refirieron a la derrota.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani hizo un análisis sobre la eliminación de Uruguay y la posición de la selección nacional en los últimos torneos internacionales. "Hicimos un muy mal mundial. Clasificaban 2 por grupo mas los mejores 8 terceros e igual quedamos eliminados. Somos los únicos sudamericanos que no pasamos el grupo. Es el segundo mundial consecutivo que nos pasa. También tuvimos malas copas américas y muy malos sudamericanos en juveniles", analizó el legislador.

Bielsa destruyó la naturaleza de Uruguay, los futbolistas fueron infieles con la historia y los dirigentes rehenes de lo que firmaron: el fracaso de la celeste en el Mundial 2026

La bronca y frustración por la eliminación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa del Mundial 2026 de los hinchas que vieron el partido en una gélida noche en el centro de Montevideo

Además, aventuró una posible explicación ante la situación de la selección uruguaya: "Capaz que el problema no es solo del técnico de turno y los errores de los jugadores. Capaz que problema son las decisiones equivocadas que se han tomado en estos años que han causado todos estos malos resultados. Capaz que habría que empezar a analizar por ahí. Así podremos encontrar más soluciones y no solamente responsables".

Hicimos un muy mal mundial. Clasificaban 2 por grupo mas los mejores 8 terceros e igual quedamos eliminados. Somos los únicos sudamericanos que no pasamos el grupo. Es el segundo mundial consecutivo que nos pasa. También tuvimos malas copas americas y muy malos sudamericanos en… pic.twitter.com/1u3zCbgUt5 — Daniel Caggiani (@DCaggiani) June 27, 2026

En tanto Víctor Aldaya, diputado del MPP, decidió escribir un mensaje en su cuenta de la red social X apuntando contra el expresidente Luis Lacalle Pou. "El proyecto Alonso, Ache y Lacalle Pou fue sacar a Tabarez y armar este desastre", escribió el legislador. "Como decía el maestro: "el camino es la recompensa" No clasificamos a los mundiales juveniles y dos mundiales que no pasamos de grupo".

El proyecto Alonso, Ache y Lacalle Pou fue sacar a Tabarez y armar este desastre

Como decía el maestro: "el camino es la recompensa"

No clasificamos a los mundiales juveniles y dos mundiales que no pasamos de grupo — Víctor Aldaya (@victor_aldaya) June 27, 2026

La senadora Liliam Kechichian también se refirió al resultado del partido de la selección uruguaya y lamentó el resultado. "Qué pena!! (sic.) En un mundial los errores cometidos se pagan. Hoy la lucharon hasta el final. Soy Celeste siempre!! en las buenas y en las malas", expresó la legisladora.

Qué pena!!

En un mundial los errores cometidos se pagan

Hoy la lucharon hasta el final.

Soy Celeste siempre!! en las buenas y en las malas. — Liliam Kechichian. (@likechichian) June 27, 2026

Por otra parte, el senador electo por el Partido Nacional Sebastián Da Silva se refirió a los jugadores como "perdedores del primero al último".

"Un desastre. Perdedores del primero al último. Una generación para el olvido. Somos esto", escribió Da Silva en su cuenta de X y elogió a los argentinos de cara al avance del torneo. "Vamos Argentina. Da gusto ese patriotismo", agregó.

Un desastre .

Perdedores del primero al último.

Una generación para el olvido.

Somos esto.

Vamos Argentina. Da gusto ese patriotismo — Sebastian Da Silva (@camboue) June 27, 2026

Robert Silva, senador del Partido Colorado, fue más conciso en sus declaraciones: "Era previsible. Cuando comienza mal, termina mal. Una lástima".

Era previsible. Cuando comienza mal, termina mal. Una lástima. — Robert Silva (@RobertSilvaUy) June 27, 2026

Y el también senador Andrés Ojeda también apuntó contra el director técnico de la selección, Marcelo Bielsa: "La interpelación era a Bielsa". En relación a la reciente interpelación del ministro de Economía, Gabriel Oddone, que en primera instancia había sido prevista para el día que Uruguay debutó en el Mundial ante Arabia Saudita.