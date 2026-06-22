El Frente Amplio respalda la gestión del ministro Gabriel Oddone, quien advirtió por los efectos de un "exceso de austeridad fiscal"

El Frente Amplio respaldará la gestión del ministro Gabriel Oddone para el cierre de la interpelación que se lleva adelante en la Cámara de Senadores . Si bien la sesión no terminó, desde las 19:00 los representantes del oficialismo firmaron una declaración en la que señalaron que las explicaciones del equipo económico fueron satisfactorias .

La declaración manifiesta el respaldo hacia Oddone y su "solvencia". "La presencia del Sr. Ministro y la solvencia de su intervención constituyen un ejercicio de la responsabilidad republicana, y reafirman que la política económica en Uruguay se encuentra en buenas manos ", se lee en el texto divulgado por el Frente Amplio.

En un intermedio de la sesión, el ministro brindó una conferencia de prensa acompañado de los legisladores frenteamplistas .

Senadora del Frente Amplio defendió uso de vehículos militares en patrullajes: "No tiene nada que ver con militarizar a la Policía"

Oddone sostuvo que durante la interpelación —a cargo del nacionalista Sergio Botana— buscó poner sobre la mesa el rumbo de la política económica , que se centra en "acelerar el crecimiento y reenfocar y fortalecer la matriz de protección social con una estrategia que es abrir la economía, aumentar la competitividad, reducir el costo de vida y atender a la población vulnerable".

Luego destacó lo que consideró una serie de logros de la gestión. Y afirmó: "A pesar de que tenemos muchos desafíos y tenemos muchas preocupaciones, estamos atentos a la evolución de la economía. El mundo es convulso, es adverso, tenemos problemas de competitividad —como hemos reconocido— de larga data. Tenemos que mejorar y trabajar en los problemas de competitividad para hacernos más competitivos, y eso supone esencialmente aumentar la productividad y promover reformas para ser más eficientes tanto el sector público como el sector privado".

Respecto a uno de los planteos de la oposición durante la interpelación, referido a la necesidad de que el gobierno establezca que se detendrá el crecimiento del gasto público, Oddone respondió que esa afirmación no estará sobre la mesa.

"Esas cosas no se dicen. De hecho, en el período pasado el gasto público creció, a pesar de lo que se había dicho en campaña (...) Así que esa afirmación no va a estar sobre la mesa. Lo que nosotros estamos trabajando es en el cierre de la propuesta de Rendición de Cuentas, que como hemos señalado suponer que no hay una modificación de las metas establecidas en el Presupuesto", dijo Oddone.

Y aunque insistió en que las "metas fiscales" se mantendrán para el proyecto, eso "no quiere decir que no haya posibilidades de contemplar aumento de gastos dentro del marco de restricción presupuestal establecida".

Por esa razón, recordó que el gobierno se fijó como meta lograr reasignaciones presupuestales en la Rendición de Cuentas para poder "encontrar espacios" para financiar, entre otras cosas, las "transferencias destinadas a la infancia".

"Y no creo que en la economía uruguaya atraviese ningún escenario por el cual sea crucial que el equipo económico establezca que no hay posibilidades para que haya un incremento de gasto. Entre otras cosas, porque una cosa que señalé en sala —y esto es la literatura económica— la evidencia empírica es amplia en decir que hay un riesgo de un exceso de austeridad fiscal que puede inducir a una economía que ingrese a una fase recesiva", sostuvo el economista.

También agregó que la austeridad fiscal consiste en un "delicado equilibrio" entre "promoción del crecimiento y la estabilidad de las finanzas públicas".