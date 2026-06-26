¿Qué necesita Uruguay para clasificar? Qué alentar en cada partido y la calculadora para hacer los números

Uruguay llega a la última fecha del Grupo H del Mundial 2026 d ependiendo de si mismo para clasificar a dieciseisavos de final, pero sabe que para eso le debe ganar a España, a la hora 21 de este vierne s. Por lo difícil de ese objetivo, desde el lunes los uruguayos están mirando resultados de otros partidos para saber si alcanzan tres puntos para clasificar como uno de los 8 mejores terceros.

Hay cuatro terceros a los cuales Uruguay ya no puede alcanzar con un empate y terminando en tercera posición se trata de Suecia, Ecuador, Bosnia y Paraguay , que suman cuatro puntos.

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¿Uruguay clasifica o se queda afuera del Mundial 2026? La calculadora para saberlo en vivo

Teniendo en cuenta que son 12 grupos, quedan entonces cuatro a los que hay que superar.

Hay dos que ya están abajo. Siempre y cuando Uruguay empate, quedará arriba de Escocia (3 puntos y -3 de saldo) y Corea (3 y -1). Con una igualdad ante los españoles, el equipo de Marcelo Bielsa llegará a 3 puntos y saldo 0.

Entonces, se necesita superar la posición de dos terceros más.

¿Qué resultados hay que mirar, por orden cronológico de partidos?

Los partidos que hay que mirar para saber si Uruguay clasifica

16:00: Irak-Senegal

Qué se necesita: Que Senegal no le gane a Irak por 3 goles.

Senegal tiene 0 puntos, -3 de diferencia y 3 goles a favor. Si gana hasta por 2 goles, queda en -1, por lo que un empate de Uruguay clasifica a los celestes, que se quedan en 0 de diferencia.

Si Senegal gana por 4 goles, ya supera a Uruguay en cualquier empate de los celestes. Sí Senegal gana por 3 goles, ahí pasa a contar la cantidad de goles a favor. Uruguay hoy tiene 3 goles a favor, por lo que un empate 1-1 o 2-2 no le alcanzaría en ese escenario.

21:00 Cabo Verde-Arabia Saudita

Qué se necesita: un empate con pocos goles

Siempre partiendo de una hipótesis de empate de Uruguay, una victoria de cualquiera de los dos en este partido deja tercero a los celestes, por lo que Arabia y Cabo Verde quedan fuera del cálculo de terceros. Pero si empatan, Arabia queda en 2 y Cabo Verde en 3, igual que Uruguay y con la misma diferencia.

El desempate sería entonces por cantidad de goles a favor. Hoy Uruguay tiene 3 y Cabo Verde 2, por lo que un empate por la misma cantidad de goles en los dos partidos clasifica a Uruguay. Si el empate tiene un gol más en el partido de Cabo Verde, entonces hay que ir a las tarjetas amarillas.

Una cosa es segura: Uruguay seguramente terminará su partido sin saber si un empate lo clasifica o no.

Sábado 00:00: Bélgica-Nueva Zelanda y Egipto-Irán

Qué se necesita

Que Bélgica le gane a Nueva Zelanda y que Irán no le gane a Egipto

Que Bélgica no le gane a Nueva Zelanda y que Irán no le gane a Egipto

Si aun no se consiguieron alguno de los dos resultados en los dos partidos anteriores, entonces hay que esperar por el grupo G, que se juega a la hora 0 del sábado.

Es el grupo más complejo porque todos tienen chances, y hay varias combinaciones de resultados. Lo más fácil para mirar es: que el tercero no llegue a 4 o 3 puntos,.

Hoy el tercero de ese grupo es Bélgica con 2 puntos, pero tiene un partido accesible en los papeles ante Nueva Zelanda. Lo lógico es que gane y sea primero o segundo, pero si se entreveran con un empate, quedaría casi igual que Uruguay: 3 empates, 0 de saldo. Ahí hay que ir a los goles a favor.

Irán está igual que Bélgica, con 2 puntos y 0 de saldo

Simplificando: ¿qué es lo que NO puede pasar en ese grupo? que ganen Bélgica e Irán, porque en ese caso el tercero será Egipto con 4.

Si Uruguay sigue necesitando resultados entonces habría que esperar a la jornada del sábado.

Sábado 18:00: Croacia-Ghana

Qué se necesita: que no gane Croacia

Acá la cuenta es fácil: Inglaterra y Ghana están primero y segundo con 4, por lo que no son alcanzables. Croacia está tercero con 3 y (-1), por lo que si pierde con Ghana, no tiene chances de alcanzar los 3 y (0) de Uruguay. Si empata, ya lo pasa. Panamá tendría una pequeña chance, pero debería ganarle por tres goles a Inglaterra para poder igualar la línea de Uruguay.

Sábado 20:30 Congo-Uzbekistán

Qué se necesita que no gane Congo

Colombia y Portugal están clasificados. El tercero se define entre Congo y Uzbekistán. Si gana Congo (1 punto) llega a 4 y pasa a Uruguay. Si gana Uzbekisáan (0 y -7), debería ser por 7 goles de diferencia para igualar la línea de Uruguay. Si empatan, Congo no alcanza a la celeste-

Sábado 23:00: Argelia-Austria

Qué se necesita: que no haya empate

A esa altura, si no se da ninguno de los resultados anteriores, Uruguay estará afuera aunque empate ante España. Ya que necesita dos resultados. Pero si se dio uno solo, entonces hay que hinchar por un ganador en Argelia-Austria.

¿Por qué? los dos tienen 3 puntos. Si empatan llega a 4 y superan a los 3 y (0 de saldo) de Uruguay. Si gana Austria, Argelia es tercero con 3 (-3). Si gana Argelia, Austria es tercero con 3 (-1).

La calculadora celeste del Mundial 2026