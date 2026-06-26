La selección uruguaya saldrá con el mismo once que ante Cabo Verde para enfrentar a España en su partido clave por el Mundial 2026

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa repetirá el once que arrancó en el partido contra Cabo Verde para enfrentar a España este viernes en Guadalajara , en un partido trascendental para la celeste en sus intenciones de seguir en el Mundial 2026 , confirmaron distintas fuentes a Referí.

Tras el empate ante Cabo Verde se manejó la posibilidad de que José María Giménez ingresara a la zaga titular junto a Sebastián Cáceres , sacando a Juan Manuel Sanabria del once y pasando a Mathías Olivera al lateral izquierdo.

También se rumoreó sobre un posible ingreso de Nicolás de la Cruz por Manuel Ugarte , algo que Marcelo Bielsa ya había considerado antes del partido contra el conjunto africano pero finalmente se decantó por el volante del Manchester United .

Sin embargo, en la práctica del jueves por la mañana en Playa del Carmen, la última antes de partir a Guadalajara, el DT argentino entrenó con el mismo once titular que el partido pasado .

Mundial 2026: la charla entre los jugadores de la selección uruguaya y Marcelo Bielsa que mostró una molestia del plantel de cara al partido clave contra España

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Este viernes distintas fuentes ratificaron que ese será el equipo que comenzará el encuentro ante la selección española, en el que la celeste necesita sumar unidades si quiere seguir en el Mundial.

Con esta información, el once celeste que saldrá a la cancha para enfrentar a España estará conformado por: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Federico Viñas.

La principal novedad, por lo tanto, estará en el banco de suplentes, con la primera convocatoria en este torneo de Ronald Araujo. El jugador del Barcelona, que llegó con un micro desgarro al Mundial, aceleró los tiempos de recuperación y este jueves le comunicaron que será uno de los relevos ante España, confirmó Referí.

La charla entre los jugadores y Bielsa, la "calentura" y la confianza en la clasificación

Marcelo Bielsa en una pausa de hidratación Foto: Molly Darlington/Getty Images North America/Getty Images via AFP

El golpe del empate ante Cabo Verde caló hondo en la interna de la delegación uruguaya, e incluso existió una charla entre los jugadores y el entrenador Marcelo Bielsa en la que los futbolistas le pidieron plantear una táctica de respuesta contra España, pero recibieron la negativa del entrenador, algo que dejó molestos a varios integrantes del plantel.

Este jueves Bielsa dijo a Referí en la conferencia de prensa previa al partido cómo piensa contrarrestar a España: "El juego de España es asociativo. Habrá que defender y lo haremos, y una de las mejores formas de defender es que el equipo tenga la pelota el menor tiempo posible y lo intentaremos".

"Nosotros vamos a hacer lo que creemos que es mejor para establecer diferencias a favor nuestra, después eso puede que lo consigamos o pueda que no juguemos a lo que queremos jugar. Si contra España la idea es sacarle la pelota en el área nuestra y dejarle tener la pelota, es todo a favor de España. Si nos toca pasar por eso, que no es nuestra intención, sino todo lo contrario, también sabemos que en este tipo de partidos uno tiene que saber absolverlo y la dificultad aumenta. España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota", expresó.

Distintas fuentes de la AUF indicaron a Referí que hay "calentura" en el equipo, algo que entienden es "lógico" por los resultados obtenidos, pero que el plantel está unido y motivado para enfrentar a España.

"Estamos muy confiados, puertas adentro nos miramos a la cara todos y nos decimos las cosas que nos tenemos que decir, y no lo miramos como lo mirás vos, nosotros miramos que tenemos la chance de clasificar. Nuestra historia siempre fue así, pelear hasta lo último, y mientras dependa de nosotros es un partido de fútbol. Nos miramos siempre a la cara y confiamos en nosotros", expresó el delantero.