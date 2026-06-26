Marcelo Bielsa a "todo o nada": cómo le fue en partidos para avanzar de fase en mundiales, de su golpe más duro con Argentina en 2002 a su antecedente ante España en Sudáfrica 2010

El entrenador de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa , volverá a tener un partido clave y de carácter definitorio para avanzar al cuadro final de un mundial este viernes, cuando la celeste juegue ante España desde las 21:00 por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Uruguay llega segundo en la tabla, con 2 puntos, por detrás de España, líder de la serie con 4 unidades, mientras que Cabo Verde, con 2, y Arabia Saudita, con 1, jugarán a la misma hora por el torneo que, en su nuevo formato de 48 equipos, tiene la particularidad de que clasifican a dieciseisavos los ocho mejores terceros de los 12 grupos.

Con ese panorama, será un partido crucial para la celeste y para Bielsa, quien ya tiene dos antecedentes en encuentros de este tipo, en los que se juega el pase al cuadro final de un mundial.

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El trago amargo con Argentina en 2002

Bielsa tuvo su debut como DT mundialista con Argentina en el Mundial Corea del Sur y Japón 2002, al que llegaba tras hacer una brillante Eliminatoria récord de puntos.

La albiceleste estuvo en el grupo con Nigeria, Inglaterra y Suecia.

En el debut, el equipo de Bielsa le ganó 1-0 a los africanos con gol de Gabriel Batistuta, el 9 del equipo al que el DT le dio su confianza en una zona en la que se le pedía que también podía colocar a Hernán Crespo.

Bielsa desarrolló un singular estilo de juego mientras dirigió la selección argentina. Getty Images

En el segundo partido Argentina perdió por ese mismo resultado ante Inglaterra, su eterno rival, con gol de David Beckham de penal en su venganza por el Mundial 19998, encuentro recordado por los cuestionamientos al partido que hizo Juan Sebastián Verón.

La albiceleste llegaba al tercer partido con 3 puntos y obligado a ganarle a Suecia, que tenía 4 unidades tras empatar con Inglaterra y ganarle a Nigeria.

Pero Argentina tuvo un partido complicado. Los suecos se pusieron arriba 1-0 a los 59 minutos con gol de Anders Svensson y el empate recién llegó a los 88’ con un tanto de Crespo, que no le alcanzó porque Inglaterra y Nigeria empataron y los tres leones se quedaron con el segundo puesto.

Bielsa y su equipo quedaron eliminados en el que ha sido uno de los golpes más duros de su carrera.

“En 2002 estaba convencido de que íbamos a ser campeones del mundo y no pasamos la primera fase. Ese era un equipo extraordinario”, reconoció el rosarino tiempo después. “No logré que el pico de rendimiento se extendiera para cuando era indispensable.”

“Argentina a ese torneo no llegó con la forma que había adquirido en la Eliminatoria... Cuando fuimos a Japón, estaba completamente seguro de que Argentina iba a ser campeón del mundo y nos volvimos en primera ronda. A partir de ahí, no se puede proyectar o anticipar”, agregó también.

Además, Bielsa también respondió sobre por qué no puso juntos a dos excelentes delanteros como Batistuta y Crespo. “No consideré una opción válida poner juntos a Batistuta y Crespo, aunque eso no quiere decir que no lo sea. De hecho, cuando faltaban 30 minutos para terminar el partido con Suecia barajé la posibilidad, pero finalmente elegí no hacerlo. Argentina estaba generando suficientes opciones de gol con un centroatacante y no le faltaba más que concretarlas”.

Con Chile contra la roja

El rosarino tuvo mejor suerte en el Mundial Sudáfrica 2010, cita a la que regresó al frente de la selección de Chile, en la que tuvo un gran ciclo que marcó una época en los trasandinos, donde lo idolatran.

Marcelo Bielsa y Eduardo Berizzo cuando trabajaron juntos en el cuerpo técnico de la selección chilena AFP

En ese torneo Chile estuvo en el Grupo H, el mismo que Uruguay en el actual, y compartió la serie con España, Suiza y Honduras.

Los trasandinos tuvieron un buen estreno al ganarle 1-0 a Honduras y luego siguieron de racha con el mismo resultado ante Suiza, que en el debut había dado la nota al ganarle a España.

En el tercer partido, como ahora en 2026, Chile, ya clasificado con 6 puntos, se midió ante el equipo de Vicente Del Bosque, que luego sería campeón del mundo, que le ganó por 2-1 con goles de David Villa y Andrés Iniesta, con descuento de Rodrigo Millar para los sudamericanos.

En octavos, los trasandinos se cruzaron con Brasil que lo superó por 3-0 con goles de Juan, Luis Fabiano y Robinho.

De esa forma, Chile y Bielsa quedaron eliminados en la que fue la mejor participación del DT en mundiales.

Al “todo o nada”

Marcelo Bielsa volverá a enfrentarse a España en un tercer partido de fase de grupos este viernes, en un panorama que se parece más al que vivió en 2002 que al de 2010, cuando ya llegaba clasificado.

“Las necesidades muchas veces mejoran a los equipos, los equipos cuando, determinados tipo de equipos, cuando saben que es a todo o nada, elevan su rendimiento”, dijo este jueves en la previa del crucial partido.

“Y yo tengo la esperanza, por los antecedentes que tiene el fútbol uruguayo y por los antecedentes de este equipo en particular, porque el fútbol uruguayo es históricamente de un modo, y este equipo es un momento de la historia del fútbol uruguayo, pero que representa mucho de los aspectos del fútbol uruguayo. Y creo que sí, que es un momento en el que la urgencia nos va a mejorar”, agregó Bielsa.