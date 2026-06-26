Mundial 2026: la charla entre los jugadores de la selección uruguaya y Marcelo Bielsa que mostró una molestia del plantel de cara al partido clave contra España

La selección uruguaya se jugará su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026 en el partido de este viernes en Guadalajara contra España , y una charla entre los jugadores y el entrenador Marcelo Bielsa dejó clara una molestia del plantel con el DT de cara a este encuentro clave.

Distintas fuentes confirmaron a Referí que tras el empate ante Cabo Verde, que representó un "golpe" para la interna de la selección según palabras de Rodrigo Aguirre en conferencia de prensa, todo el plantel celeste se reunió con Marcelo Bielsa .

En esta charla los jugadores le plantearon su desacuerdo al DT con la idea de salir a jugar de igual a igual contra España , y pidieron que se plantee una táctica de respuesta para el encuentro.

Según informó El Espectador Deportes y ratificaron distintas fuentes a este medio, lo que siguió fue una respuesta de cerca de 50 minutos de Bielsa , en la que el técnico marcó que mantendrá su idea de juego de propuesta .

Rodrigo Aguirre habló antes del partido entre la selección uruguaya y España por el Mundial 2026: el "golpe" de los dos empates y la "confianza" en clasificar

Marcelo Bielsa en conferencia antes del partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026: "Habrá que defender" y "España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota"

Los jugadores escucharon toda la charla y luego se retiraron, varios de ellos con molestia por la contestación del entrenador argentino.

Este jueves Bielsa dijo a Referí en la conferencia de prensa previa al partido cómo piensa contrarrestar a España: "El juego de España es asociativo. Habrá que defender y lo haremos, y una de las mejores formas de defender es que el equipo tenga la pelota el menor tiempo posible y lo intentaremos".

"Nosotros vamos a hacer lo que creemos que es mejor para establecer diferencias a favor nuestra, después eso puede que lo consigamos o pueda que no juguemos a lo que queremos jugar. Si contra España la idea es sacarle la pelota en el área nuestra y dejarle tener la pelota, es todo a favor de España. Si nos toca pasar por eso, que no es nuestra intención, sino todo lo contrario, también sabemos que en este tipo de partidos uno tiene que saber absolverlo y la dificultad aumenta. España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota", expresó.

Este miércoles fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) indicaron que el plantel terminó con "calentura" tras el empate ante Cabo Verde, y agregaron que hubo algunos cruces de palabras entre los jugadores, pero remarcaron que el equipo está unido y con confianza para enfrentar a España, algo que también reiteró este jueves Aguirre.

"Estamos muy confiados, puertas adentro nos miramos a la cara todos y nos decimos las cosas que nos tenemos que decir, y no lo miramos como lo mirás vos, nosotros miramos que tenemos la chance de clasificar. Nuestra historia siempre fue así, pelear hasta lo último, y mientras dependa de nosotros es un partido de fútbol. Nos miramos siempre a la cara y confiamos en nosotros", expresó el delantero.