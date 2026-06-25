Marcelo Bielsa se aferra a la "historia" del fútbol uruguayo para revertir el momento de la selección ante España: "Tengo la esperanza de que la urgencia nos va a mejorar"

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , habló en la previa del partido de este viernes ante España y señaló que tiene “la esperanza” de que la celeste elevará su rendimiento al estar en una situación de jugar “a todo o nada” en el Mundial 2026.

Uruguay, que está segunda con 2 puntos debe obtener un resultado que le permita avanzar ante España, líder con 4 unidades, en una fecha que también tendrá a Cabo Verde (2 puntos) y Arabia Sauidta (1) enfrentándose a la misa hora.

“Los tres partidos de eliminatoria de la primera fase, todos se afrontan con la sensación de que ganar es indispensable”, dijo el DT celeste a DSports. “Por supuesto, no es lo mismo en el partido uno, en el partido dos y en el partido tres. No es lo mismo si de seis puntos sacaste dos y no es lo mismo jugar contra España que jugar con Arabia o Cabo Verde”, agregó.

Luego, se refirió a la situación que vive la selección y su confianza en que los jugadores respondan en un momento complicado.

La selección uruguaya mostró a todo el plantel en el entrenamiento abierto por primera vez en el Mundial 2026: Marcelo Bielsa mantendría el equipo ante España

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“Pero también las necesidades muchas veces mejoran a los equipos, los equipos cuando, determinados tipo de equipos, cuando saben que es a todo o nada, elevan su rendimiento”, dijo.

“Y yo tengo la esperanza, por los antecedentes que tiene el fútbol uruguayo y por los antecedentes de este equipo en particular, porque el fútbol uruguayo es históricamente de un modo, y este equipo es un momento de la historia del fútbol uruguayo, pero que representa mucho de los aspectos del fútbol uruguayo. Y creo que sí, que es un momento en el que la urgencia nos va a mejorar”, agregó Bielsa.

Con respecto a la selección española, dijo que su “valoración no puede hacerse solamente en función de los dos últimos partidos”.

"TENGO ESPERANZA POR LOS ANTECEDENTES QUE TIENE EL FÚTBOL URUGUAYO, LA URGENCIA NOS VA A MEJORAR"



La palabra de Marcelo Bielsa, DT de Uruguay, antes del duelo con España que definirá la suerte de la Celeste en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup | #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/qZAxxmS5BZ — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 25, 2026

“El partido con Cabo Verde debió ganarlo y el partido con Arabia lo ganó muy rápidamente, sino por lo que es como equipo y por la cantidad de logros que ha obtenido últimamente y por la calidad de sus jugadores”.

“Yo creo que no agrego nada si elogio lo que España representa en el fútbol actual. Pero, insisto, una oposición tan calificada me parece que... o tengo la ilusión, la convicción, la esperanza y la sensación de que nos va a mejorar”, señaló.

Prefirió no darle un mensaje a los hinchas

El DT prefirió no darle un mensaje a los hinchas uruguayos y dio su explicación.

“Decirle al público propio algo antes de un partido nunca me parece conveniente porque el partido es el escenario de expresión genuino de un equipo de fútbol y el entrenador como máximo responsable tiene la oportunidad de expresarse a través de lo que produce su equipo”.