El entrenador Juan Ramón Carrasco estuvo este miércoles en Quedó Picando, en el streaming de El Observador, y analizó el momento de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 tras sus dos primeros partidos.
Juan Ramón Carrasco en Quedó Picando: JR analizó a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026, con aspectos positivos y críticas
“Me ha gustado esta selección, a no ser la parte de los errores puntuales”, comentó JR, quien dijo estar identificado con Marcelo Bielsa