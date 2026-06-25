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El Observador / Mundial 2026 / QUEDÓ PICANDO

Juan Ramón Carrasco en Quedó Picando: JR analizó a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026, con aspectos positivos y críticas

“Me ha gustado esta selección, a no ser la parte de los errores puntuales”, comentó JR, quien dijo estar identificado con Marcelo Bielsa

25 de junio de 2026 10:22 hs

El entrenador Juan Ramón Carrasco estuvo este miércoles en Quedó Picando, en el streaming de El Observador, y analizó el momento de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 tras sus dos primeros partidos.

“Me ha gustado esta selección, a no ser la parte de los errores puntuales”, comentó JR, quien señaló algunas fallas del equipo que le costaron los empates en sus primeros partidos.

En una charla táctica profunda, analizó las fortalezas de Uruguay, los errores que no se pueden repetir y cómo neutralizar el juego de España en este Mundial 2026.

¿Nacional o la selección uruguaya?

Carrasco también fue consultado por su carrera y en dónde le gustaría dirigir.

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Repasá el programa completo de Quedó Picando de este miércoles:

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