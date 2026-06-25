Juan Ramón Carrasco en Quedó Picando: JR analizó a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026, con aspectos positivos y críticas

El entrenador Juan Ramón Carrasco estuvo este miércoles en Quedó Picando, en el streaming de El Observador, y analizó el momento de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 tras sus dos primeros partidos.

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“Me ha gustado esta selección, a no ser la parte de los errores puntuales”, comentó JR, quien señaló algunas fallas del equipo que le costaron los empates en sus primeros partidos.

En una charla táctica profunda, analizó las fortalezas de Uruguay, los errores que no se pueden repetir y cómo neutralizar el juego de España en este Mundial 2026.

¿Nacional o la selección uruguaya? Carrasco también fue consultado por su carrera y en dónde le gustaría dirigir.