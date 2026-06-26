VIDEO | Accidente en China: una avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Pekín

Una avioneta impactó este viernes contra el China Zun , el rascacielos más alto de Pekín .

El choque provocó daños en la fachada del edificio, una importante movilización de los servicios de emergencia y la evacuación de personas que se encontraban en la zona, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.

El accidente ocurrió alrededor de las 18 (hora local), cuando una avioneta de pequeño porte se estrelló contra el China Zun , también conocido como CITIC Tower , un rascacielos de 528 metros de altura y 108 pisos ubicado en el distrito financiero de Chaoyang .

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Videos difundidos por el portal chinaqw.com muestran el momento posterior al impacto, con fragmentos de la aeronave y vidrios cayendo desde gran altura, mientras decenas de peatones se alejaban del lugar en medio del pánico.

El accidente provocó la rotura de paneles de vidrio en uno de los pisos superiores del edificio. Poco después, bomberos, ambulancias y efectivos policiales montaron un amplio operativo y restringieron el acceso a las calles cercanas.

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De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave era un avión deportivo biplaza, identificado como un Sunward SA60L Aurora con matrícula B-12PP. Había despegado del aeropuerto Beijing Shifosi y debía regresar al mismo lugar, aunque por causas que aún se investigan se desvió de su trayectoria e impactó contra el rascacielos.

Hasta el momento, el Gobierno chino no informó oficialmente si hubo víctimas fatales o heridos. Tampoco confirmó las circunstancias que derivaron en el accidente, mientras continúan las tareas para reconstruir la secuencia del hecho.

El China Zun, sede del grupo estatal CITIC, es el edificio más alto de Pekín y uno de los rascacielos más emblemáticos de China. Inaugurado en 2018, domina el centro financiero de la capital con sus 528 metros de altura.