PIT-CNT rechaza que militares conduzcan blindados del Ejército en operativos y pide que los vehículos pasen al Ministerio del Interior

La Mesa Representantiva del PIT-CNT rechazó que militares conduzcan vehículos blindados del Ejército para dar apoyo a la Policía en los operativos que se realizan en barrios con mayores índices de criminalidad.

La central sindical publicó en su página web una declaración de dos puntos (informada en primera instancia por Telemundo), que rechaza la "utilización de vehículos blindados del Ejército para patrullajes policiales y su conducción por parte de los militares" .

Por otra parte, el PIT-CTN pidió al Poder Ejecutivo que "estudie de qué forma desarrollar las tareas de seguridad que correspondan en respeto a la población y garantizando condiciones adecuadas a los funcionarios policiales asignados a dichas tareas, atendiendo que los vehículos blindados pertenecen al Estado uruguayo y por tanto pueden pasar al Ministerio del Interior para ser operados por policías con la debida capacitación".

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Además, tal como informó El Observador este jueves, el departamento jurídico del Ministerio de Defensa analiza en detalle el programa de Global Peace Operations Initiative en el que se enmarcó la donación estadounidense, bajo la premisa de que el texto limita el manejo de los vehículos a efectivos militares.

Aunque el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en la Comisión de Seguridad que se utilizarían 12 vehículos del Ejército Nacional modelo Mamba, desde Defensa señalaron a El Observador que esa cifra es imposible de alcanzar y que, en todo caso, serán entre cuatro o seis vehículos que se podrían transferir.

Para el PIT-CNT, en tanto, es "altamente inconveniente y fuera de todo marco jurídico que militares se desempeñen en acciones de seguridad pública, así sea a través del manejo de vehículos blindados, ya que las actividades que competen a las Fuerzas Armadas son las de defensa nacional y es a la Policía a quien competen las funciones de la seguridad ciudadana".

Desde el gobierno, por otra parte, han defendido la propuesta y han señalado que, en caso de existir militares al volante, los operativos se realizarían bajo estrictas órdenes de la Policía. También han puesto como ejemplo las tareas de vigilancia que cumplen funcionarios de las Fuerzas Armadas en la frontera o en los perímetros de las cárceles.

Pese a estar en contra de que militares manejen los blindados y que estos permanezcan bajo la órbita del Ejército, la central sindical reconoció que la seguridad es un "tema muy sentido" por el pueblo uruguayo.