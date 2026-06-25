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Castillo tras polémica por blindados del Ejército: "Ya dimos nuestra opinión" y "públicamente no conviene mas debatir eso"

"Salió el presidente de la República a hablar y a marcar claramente la posición del gobierno", dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social

25 de junio de 2026 14:00 hs
Yamandú Orsi y Juan Castillo. Archivo

Yamandú Orsi y Juan Castillo. Archivo

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, sostuvo que ya dio su opinión contraria sobre la utilización de blindados del Ejército Nacional para patrullar barrios peligrosos y aseguró que "públicamente no conviene más" debatir sobre el tema.

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"Ya dimos nuestra opinión ayer (por el miércoles) y después salió el presidente de la República a hablar y a marcar claramente la posición del gobierno", dijo Castillo (dirigente del Partido Comunista del Uruguay) este jueves.

El ministro sostuvo que una vez que el presidente habla, lo que le quedaba era "seguir discutiendo, analizando y viendo" en el Consejo de Ministros.

"Públicamente no conviene más debatir eso", señaló.

Ante consultas, Castillo negó haber recibido llamados desde Presidencia luego de sus declaraciones. "No, no. No hablamos nnada después de la declaración de ayer, yo vi la declaración y alcanza con que él lo diga. El presidente de la República es Yamandú Orsi, eso está clarísimo".

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