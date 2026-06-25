Castillo tras polémica por blindados del Ejército: "Ya dimos nuestra opinión" y "públicamente no conviene mas debatir eso"

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo , sostuvo que ya dio su opinión contraria sobre la utilización de blindados del Ejército Nacional para patrullar barrios peligrosos y aseguró que "públicamente no conviene más" debatir sobre el tema.

Sus declaraciones se dan horas después de que el presidente Yamandú Orsi dijera que la decisión estaba tomada.

Castillo, en tanto, había declarado el miércoles a Arriba Gente que no le parecía "buena cosa" la "imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército " . El presidente respondió que no se trataba de un "tema de imagen", sino de "resolver un problema que ya es internacional". Dijo entonces que los detalles serían debatidos en el Consejo de Ministros, que tendrá lugar este viernes.

"No es un tema de imagen": Orsi respondió a Castillo por uso de vehículos del Ejército para patrullaje

Castillo cuestionó que el Ejército patrulle las calles y aseguró que "no es una buena imagen para la sociedad"

" Ya dimos nuestra opinión ayer (por el miércoles) y después salió el presidente de la República a hablar y a marcar claramente la posición del gobierno ", dijo Castillo (dirigente del Partido Comunista del Uruguay) este jueves.

El ministro sostuvo que una vez que el presidente habla, lo que le quedaba era "seguir discutiendo, analizando y viendo" en el Consejo de Ministros.

"Públicamente no conviene más debatir eso", señaló.

Ante consultas, Castillo negó haber recibido llamados desde Presidencia luego de sus declaraciones. "No, no. No hablamos nnada después de la declaración de ayer, yo vi la declaración y alcanza con que él lo diga. El presidente de la República es Yamandú Orsi, eso está clarísimo".