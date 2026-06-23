Sánchez sobre blindados del Ejército en operativos policiales: "No es que las Fuerzas Armadas van a ocuparse de la seguridad interna"

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , dijo que las Fuerzas Armadas no se ocuparán de la seguridad interna , algo para lo que no están preparadas, pero sí afirmó que el gobierno busca utilizar parte de su infraestructura "para la labor policial" .

Sánchez se refirió al anuncio realizado por el ministro del Interior, Carlos Negro, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados , donde sostuvo que su cartera y la de Defensa Nacional tienen "muy avanzado" un convenio para que 12 todoterrenos blindados del Ejército Nacional apoyen a la Policía en operativos en barrios peligrosos.

" El gobierno ha anunciado donde tiene que anunciar las cosas, que es en el Parlamento ", señaló el secretario de Presidencia en una rueda de prensa respecto a la iniciativa que se conoció.

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Al igual que más temprano hizo el presidente Yamandú Orsi , Sánchez sostuvo que la colaboración entre militares y policías " no es nuevo en el país ", dado que funcionarios de las Fuerzas Armadas vigilan las fronteras y los perímetros carcelarios, por ejemplo.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez Foto: Dante Fernandez / FocoUy

"Esto es lo mismo, lo único que se va a utilizar blindados. No es que las Fuerzas Armadas van a ocuparse de la seguridad interna porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para la seguridad interna y no están formados para eso", argumentó Sánchez y agregó que la misión de los militares es "colaborar".

"Pueden ser muy útiles para la labor policial en algunos barrios cuando hay problemas serios porque muchas veces el narcotráfico no tira piedras, tira balas y hay que cuidar a los policías y hay que cuidar a la gente. Ese es el camino", dijo.

Sobre la forma en la que se implementará este apoyo, Sánchez afirmó que eso todavía está por verse y será parte del convenio que se firmará.

En ese sentido, mencionó la posibilidad de que existan cursos de formación en caso de que militares tengan que manejar esos vehículos durante los operativos policiales y también del eventual pase en comisión de funcionarios hacia el Ministerio del Interior.

"Eso puede ser perfectamente. Los detalles de cuál va a ser el convenio específicamente lo están elaborando los dos ministerios. Lo que nosotros tenemos es la firme decisión de abordar el problema de la seguridad de forma integral".