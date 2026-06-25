"No va a solucionar nada": Manini Ríos sobre idea del gobierno de usar vehículo del Ejército para patrullaje

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos , se refirió a la idea del gobierno de usar vehículos del Ejército para patrullar algunas zonas de Montevideo, dijo que eso "no va a solucionar nada" y que en "15 o 20 días será lo mismo" que antes.

" A la gente no le importa que el vehículo sea pintado de azul o de verde, que sea militar o del Ministerio del Interior; lo relevante es que le dé seguridad ", dijo en entrevista con Arriba Gente (Canal 10).

Consultado sobre si está de acuerdo con la decisión del gobierno de utilizar estos vehículos, respondió: "No estoy de acuerdo con que una institución que cuida sus medios los tenga que ceder a otra que no ha cuidado los suyos. Pero tenemos que entender la realidad, la prioridad, la situación que vive la gente hoy ".

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Pese a esto, señaló que a su entender la propuesta del gobierno "no va a solucionar nada" en cuanto al problema de fondo. "Después que los criminales se acostumbren a verlo, se terminó. En 15 o 20 días será lo mismo que hasta ahora ", sostuvo el excomandante en jefe del Ejército.

"Esta no es la solución de fondo", dijo, y mencionó que la iniciativa podría mover la aguja de forma "transitoria" durante "una semana, dos o tres".

"Hoy por hoy, casi todo Montevideo es zona roja. ¿Van a abarcar casi todo Montevideo con 12 vehículos? Tampoco vamos a pasarnos una película que no va a ser", expresó.

En tal sentido, agregó que "en algún barrio va a haber algún cambio transitorio mientras esté la operativa", pero insistió en que "después, si no se hacen las cosas de fondo que hay que cambiar, vamos a volver al casillero inicial", agregó.

Tras esto, y sobre la iniciativa, puntualizó que el patrullaje, pese a ser en vehículo del Ejército, este será "policial" y "no uno militar".

"Estos vehículos, aparte del chofer, llevan unos diez efectivos más que van a ser policías. Los que van a estar actuando y operando son policías", explicó.

"No cambia nada. Lo que hay es un patrullaje policial en vehículo que está en el Ejército porque la Policía no dispone de vehículos blindados hoy", añadió.

En otro momento de la entrevista, al ser consultado sobre si cree que los políticos están fallando en materia de seguridad, sostuvo que sí y que lo están haciendo desde "hace años". "Tenemos una realidad que, si no la cambiamos en varios aspectos, no vamos a tener soluciones", aseveró.

"El problema de la inseguridad en Uruguay es posible arreglarlo. Lo peor que nos está pasando es el derrotismo, el decir 'esto no tiene vuelta'. ¿Cómo que no tiene vuelta? En un país como Uruguay, cuya población es la de un par de barrios de San Pablo. La geografía de Uruguay permite llegar a todos lados. ¿Cómo que no se puede arreglar? Esto se puede arreglar", cerró.