"Lo veo solo al presidente", dijo Nicolás Olivera tras críticas por patrullaje con blindados del Ejército

El presidente del Congreso de Intendente, Nicolás Olivera , dijo que ve "solo" al presidente de la República Yamandú Orsi , después de las críticas que recibió el gobierno —algunas de ellas desde la interna— por la iniciativa de que se utilicen vehículos blindados del Ejército Nacional para patrullar barrios peligrosos.

"Yo lo veo solo al presidente, estas cosas lo debilitan . No lo fortalecen", dijo Olivera en rueda de prensa este jueves en relación a las críticas recibidas. " ¿Cómo un ministro va a salir a hablar de algo distinto a lo que el presidente habla? ¿Cómo cuando el presidente sale no salen todos los ministros con él? El gobierno tiene que salir a mostraste", agregó el intendente de Paysandú.

El ministro de Trabajo Juan Castillo había cuestionado esta idea entrevistado el miércoles en Arriba Gente de Canal 10. "Para la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa ", agregó el dirigente del Partido Comunista.

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Según Olivera, cada uno puede opinar lo que quiera pero "si es parte del gobierno hay uno que manda que es el presidente y los otros ejecutan, no es una asamblea permanente ".

"Ustedes ven la encuesta y cada puntito que baja es contribución de que muchos de los que son parte del gobierno y no ayudan a que las cosas pasen", sentenció el intendente.

Bolsas de pórtland de 25 kilos. Presidencia

Durante este jueves sesionó el Congreso de Intendentes y entre otras autoridades se recibió a la ministra de Industria Fernanda Cardona, quien había mediante una carta llegar a un acuerdo para que gobiernos departamentales se comprometan a reservar una cuota de compra de cemento pórtland producido por Ancap.

"Recibimos a la ministra a partir de una nota que envió que no cayó muy bien tampoco entre los intendentes, vino a dar explicaciones, a zanjar las dudas que había dado", explicó Olivera.

"Lo que hoy aseguró la presidenta de Ancap es que si se aseguran determinadas compras de volumen pueden mejorar las condiciones de precio. Seguimos en un sistema que no sería de exclusividad de compra de cemento", agregó el intendente.

"En función de los compromisos de adquirir volumen, Ancap dice que puede tener margen para bajar los costos. Vamos a ver si es así", añadió Olivera y sentenció que "si el precio de Ancap sigue estando por encima de lo que cuesta comprar el mismo cemento en la barraca u otro cemento, obviamente queda libre cada intendencia de adquirir donde quiera y en las mejores condiciones".