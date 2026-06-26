El Niño entra en escena: Metsul fija la fecha exacta del primer episodio de lluvias intensas en la región

El fenómeno de El Niño 2026 comenzará a mostrar sus primeras señales de impacto fuerte en la región. Según advirtió Metsul Meteorología , el sur de Brasil tendrá en los próximos días el primer episodio de lluvias intensas asociado a este fenómeno, con acumulados que pueden ubicarse entre 100 y 200 milímetros en zonas de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná .

El cambio en el tiempo empezará este sábado 27 de junio , con aumento de la nubosidad y una atmósfera más inestable. Las lluvias comenzarán durante la madrugada y la mañana en distintos puntos de Paraná y, hacia la tarde y la noche, se extenderán a zonas de Santa Catarina y a sectores del oeste y norte de Rio Grande do Sul.

Además de las precipitaciones, Metsul advirtió por la posibilidad de tormentas aisladas , con granizo y fuertes ráfagas de viento .

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El domingo 28 , una zona de baja presión atmosférica favorecerá lluvias en todo Rio Grande do Sul, gran parte de Santa Catarina y algunos sectores de Paraná, sobre todo en el suroeste y sur de ese estado.

Para el lunes 29, un frente frío asociado a un centro de baja presión —que formará un ciclón en alta mar— concentrará las lluvias en Santa Catarina y Paraná, donde podrán ser moderadas a fuertes. Al mismo tiempo, el ingreso de aire más seco y frío mejorará las condiciones en Rio Grande do Sul, con presencia de sol y nubes.

Sin embargo, el avance del frente se verá frenado por un bloqueo atmosférico, lo que hará que el sistema quede semiestacionario. Como consecuencia, el martes 30 persistirá la inestabilidad en varias zonas de Santa Catarina y Paraná, mientras que las lluvias volverán a sectores del norte de Rio Grande do Sul.

El miércoles 1° de julio, con el avance de una masa de aire frío intensa sobre Argentina, el sistema frontal se reforzará y las lluvias podrán ser más fuertes. La inestabilidad afectará principalmente la mitad norte de Rio Grande do Sul, sectores del este gaúcho, Santa Catarina y el oeste y sur de Paraná.

El jueves 2 el tiempo seguirá inestable en varias zonas del sur brasileño, aunque con precipitaciones más irregulares y volúmenes menores, a medida que avance el aire frío.

Una configuración típica de El Niño

Metsul explicó que los episodios de lluvias fuertes en el sur de Brasil son habituales durante el invierno, incluso sin El Niño. Sin embargo, la configuración atmosférica prevista para este evento presenta señales típicas de una fase cálida del Pacífico.

El episodio estará favorecido por el contraste entre una masa de aire muy frío de origen polar sobre Argentina y una masa de aire más cálido sobre gran parte de Brasil. Ese choque de masas de aire, sumado al bloqueo atmosférico, impedirá el avance normal del frente frío y mantendrá la inestabilidad durante varios días sobre el sur brasileño.

El Niño sigue intensificándose

El episodio de El Niño 2026-2027, que comenzó en mayo y fue declarado por la NOAA el 11 de junio, continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico ecuatorial, según Metsul.

De acuerdo con el monitoreo tradicional de la agencia climática de Estados Unidos, la anomalía de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 ya alcanza los +1,7 °C, un valor compatible con un El Niño intenso. Bajo el nuevo método de monitoreo RONI, la anomalía se ubica en +1,1 °C, dentro del rango de un El Niño moderado.

MetSul reiteró que, por efecto del fenómeno, las lluvias aumentarán de forma significativa en el sur de Brasil durante la segunda mitad del año, con tormentas frecuentes, episodios de lluvias torrenciales, crecidas de ríos e inundaciones repentinas.

Según el organismo, el período más crítico será entre setiembre y diciembre.