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"Dame la plata": delincuente encañonó al encargado de una panadería, se llevó la recaudación y quedó registrado en video

El delincuente amenazó con un arma de fuego al trabajador de 68 años

13 de agosto de 2026 7:49 hs
saltorobopanaderia

Un delincuente entró armado a una panadería de Salto, amenazó al encargado y robó el dinero que había en la caja, antes de escapar junto a otra persona que lo esperaba afuera en una moto. Una cámara de seguridad del comercio registró el momento de la rapiña.

En las imágenes se observa al asaltante ingresar al local con el rostro cubierto y dirigirse hacia el mostrador. Allí amenaza al hombre que se encontraba atendiendo y le exige el dinero, mientras permanece del otro lado del mostrador.

El episodio ocurrió próximo a las 06:55 de este miércoles en un comercio ubicado en la intersección de Agraciada y Luis Alberto de Herrera, según informó la Jefatura de Policía de Salto.

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Rapiña comercio Salto

La víctima, un hombre de 68 años, declaró ante los policías que el delincuente ingresó al comercio y, mediante amenazas con un arma de fuego, se apoderó del dinero que había en la caja. Al momento de realizar la denuncia todavía no había determinado el monto robado.

Según relató, otra persona esperaba al asaltante fuera del comercio en una moto. Tras concretar la rapiña, ambos escaparon por Luis Alberto de Herrera en dirección norte.

No hubo personas lesionadas durante el asalto y ahora la Policía trabaja para identificar a los responsables y esclarecer el hecho.

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