"Dame la plata": delincuente encañonó al encargado de una panadería, se llevó la recaudación y quedó registrado en video

Un delincuente entró armado a una panadería de Salto, amenazó al encargado y robó el dinero que había en la caja, antes de escapar junto a otra persona que lo esperaba afuera en una moto. Una cámara de seguridad del comercio registró el momento de la rapiña.

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En las imágenes se observa al asaltante ingresar al local con el rostro cubierto y dirigirse hacia el mostrador. Allí amenaza al hombre que se encontraba atendiendo y le exige el dinero, mientras permanece del otro lado del mostrador.

El episodio ocurrió próximo a las 06:55 de este miércoles en un comercio ubicado en la intersección de Agraciada y Luis Alberto de Herrera, según informó la Jefatura de Policía de Salto.

Rapiña comercio Salto La víctima, un hombre de 68 años, declaró ante los policías que el delincuente ingresó al comercio y, mediante amenazas con un arma de fuego, se apoderó del dinero que había en la caja. Al momento de realizar la denuncia todavía no había determinado el monto robado.