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Siniestro múltiple en Ruta 102 dejó seis lesionados, entre ellos un niño y dos policías

El choque ocurrió en la noche del miércoles en la intersección con Camino Siete Cerros e involucró a cuatro vehículos particulares y un móvil policial

13 de agosto de 2026 7:22 hs
siniestromultiple

Un siniestro de tránsito múltiple ocurrido este miércoles de noche en Ruta 102 y Camino Siete Cerros dejó seis personas lesionadas, entre ellas un niño de siete años y dos efectivos policiales, según informó Policía Caminera.

El accidente ocurrió sobre las 20 horas, cuando un automóvil que circulaba por dicha carretera de este a oeste se disponía a girar a la izquierda hacia Camino Siete Cerros y fue embestido por un móvil de la Jefatura de Policía de Canelones.

A raíz del impacto, el primer vehículo chocó frontalmente contra otros dos que circulaban por la ruta en sentido contrario.

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El primer automóvil era conducido por una mujer de 35 años, que resultó ilesa. Un hombre de 33 años que viajaba como acompañante sufrió un traumatismo leve y recibió el alta en el lugar, mientras que un niño de siete años sufrió politraumatismos leves y fue trasladado al Hospital Pereira Rossell.

El móvil policial era conducido por una agente de 37 años, a quien se le diagnosticó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladada al Hospital Policial. Otro agente que viajaba como acompañante sufrió traumatismos leves y recibió el alta en el lugar.

En el patrullero también viajaba un hombre de 36 años que era trasladado a un refugio, según informó Caminera. El hombre sufrió una fractura de los huesos de la nariz y quedó pendiente la coordinación de su traslado.

Otro de los vehículos involucrados era conducido por una mujer de 41 años, quien sufrió un traumatismo cerrado de tórax y una lesión en una pierna con probable fractura. Fue trasladada al Hospital Británico.

Además, una camioneta conducida por una mujer de 34 años también estuvo involucrada en el siniestro. La conductora sufrió traumatismos leves y recibió el alta en el lugar.

Una moto perteneciente a Policía Caminera, cuyos efectivos realizaban un puesto de control próximo al lugar del accidente, también sufrió daños estructurales luego de ser embestida por uno de los vehículos. Los policías que se encontraban en el puesto no resultaron lesionados.

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