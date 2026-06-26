Inumet emitió una advertencia a las intendencias por la llegada del "Super Niño" a Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) mantuvo en las últimas horas una reunión con el Congreso de Intendentes y emitió una advertencia sobre la llegada del fenómeno del "Super Niño" , también conocido como El Niño "Godzilla" , a Uruguay.

La directora de Inumet, Madeleine Renom , explicó en declaraciones consignadas por Telenoche (Canal 4) que el efecto más marcado del fenómeno se prevé para el comienzo de la primavera, sobre el mes de setiembre.

De acuerdo con los informes técnicos del organismo oficial del tiempo, el "Super Niño" se caracterizará por generar precipitaciones abundantes, lo que supondría un cambio importante en el régimen de lluvias durante el último tramo del año.

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Este importante caudal de lluvias podría derivar en la formación de inundaciones en diversos puntos del país .

INUMET informó al @cintendentesuy sobre el fenómeno de El Niño: qué se espera para los próximos meses, sus implicancias y qué tener en cuenta. “Esta información se actualiza con el monitoreo continuo de la situación“ dijo la Dra. Madeleine Renom, presidenta de INUMET. pic.twitter.com/nGquyP9Eo9 — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) June 25, 2026

Además de las perspectivas para la primavera, el organismo presentó el pronóstico climático para el trimestre comprendido entre junio, julio y agosto.

"Lo que estamos esperando en cuanto a lo que son las temperaturas es que los meses del invierno estén por encima de lo normal", señaló en rueda de prensa, y mencionó que se prevén temperaturas medias en el entorno de los 15 °C.

"En cuanto a las precipitaciones, se espera que estén dentro de lo normal", añadió la experta sobre el pronóstico para el invierno.