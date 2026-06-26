Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
8°C
algo de nubes
Sábado:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Inumet emitió una advertencia a las intendencias por la llegada del "Super Niño" a Uruguay

La directora de Inumet, Madeleine Renom, explicó que el efecto más marcado del fenómeno se prevé para el comienzo de la primavera

26 de junio de 2026 9:26 hs
Imagen ilustrativa de inundaciones&nbsp;

Imagen ilustrativa de inundaciones 

Foto: Intendencia de Salto

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantuvo en las últimas horas una reunión con el Congreso de Intendentes y emitió una advertencia sobre la llegada del fenómeno del "Super Niño", también conocido como El Niño "Godzilla", a Uruguay.

La directora de Inumet, Madeleine Renom, explicó en declaraciones consignadas por Telenoche (Canal 4) que el efecto más marcado del fenómeno se prevé para el comienzo de la primavera, sobre el mes de setiembre.

De acuerdo con los informes técnicos del organismo oficial del tiempo, el "Super Niño" se caracterizará por generar precipitaciones abundantes, lo que supondría un cambio importante en el régimen de lluvias durante el último tramo del año.

Más noticias

"Súper El Niño" se fortalece más rápido de lo esperado y podría convertirse en uno de los más intensos de la historia, advierte Metsul

La pieza que faltaba para un "Súper Niño": el fenómeno que acaba de aparecer en el Pacífico, según Metsul

Este importante caudal de lluvias podría derivar en la formación de inundaciones en diversos puntos del país.

Además de las perspectivas para la primavera, el organismo presentó el pronóstico climático para el trimestre comprendido entre junio, julio y agosto.

"Lo que estamos esperando en cuanto a lo que son las temperaturas es que los meses del invierno estén por encima de lo normal", señaló en rueda de prensa, y mencionó que se prevén temperaturas medias en el entorno de los 15 °C.

"En cuanto a las precipitaciones, se espera que estén dentro de lo normal", añadió la experta sobre el pronóstico para el invierno.

Las más leídas

Fuerza Aérea avisa a la población que hará vuelos nocturnos con lanzamiento de bengalas este jueves y pide "evitar alarmas"

Un hombre de 33 años se encuentra en "estado crítico" tras chocar de frente contra un camión: tenía dos heridas de bala

PIT-CNT rechaza que militares conduzcan blindados del Ejército en operativos y pide que los vehículos pasen al Ministerio del Interior

FNC envía al seguro de paro a todo el personal de Minas y comienza revisión sobre la viabilidad de sus operaciones en Uruguay

Temas

Inumet Uruguay El Niño invierno

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos