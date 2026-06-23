Mientras se retrasa el veranillo de San Juan, llega El Niño "Godzilla" y una ola polar con temperaturas bajo cero

El invierno astronómico comenzó con una señal clara: el frío llegó para quedarse. El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió que desde este martes se instalará una ola polar que provocará temperaturas bajo cero, heladas generalizadas y la posibilidad de chaparrones de aguanieve en zonas costeras del país.

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Según el especialista, el ingreso de una masa de aire muy frío se extenderá al menos hasta el jueves, con máximas que oscilarán entre los 8 °C y los 10 °C en gran parte del territorio nacional.

Las condiciones más rigurosas se sentirán durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, cuando las mínimas podrán descender por debajo de los 0 °C , especialmente en el litoral oeste y el este del país.

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"Hay que salir abrigados", advirtió Cisneros en diálogo con Subrayado (Canal 10), quien además señaló que las sensaciones térmicas podrían ubicarse varios grados por debajo de la temperatura real debido a la acción del viento.

Posible aguanieve entre Montevideo y Rocha

Uno de los fenómenos que más llama la atención en el pronóstico es la posibilidad de chaparrones de aguanieve en sectores de la costa sur y este.

De acuerdo con Cisneros, las condiciones podrían favorecer la aparición de episodios aislados de aguanieve, particularmente en la franja comprendida entre Montevideo y Rocha, en momentos de mayor intensidad de los chaparrones y cuando coincidan con el ingreso del aire más frío.

Aunque no se prevén acumulaciones ni fenómenos de gran magnitud, se trata de una situación poco frecuente que suele darse cuando masas de aire polar muy intensas alcanzan el territorio uruguayo.

El veranillo de San Juan se hace esperar

La llegada de esta ola polar también posterga uno de los eventos climáticos más esperados de cada invierno: el veranillo de San Juan.

Tradicionalmente asociado a algunos días de temperaturas más agradables hacia fines de junio, este año podría demorarse varias semanas.

"Por ahora las tendencias están marcando que estaría atrasándose. Recién podríamos tener condiciones a principios de julio", explicó el meteorólogo.

Un invierno con poca lluvia y temperaturas en ascenso hacia agosto

Más allá del episodio de frío extremo previsto para esta semana, Cisneros adelantó que el invierno podría presentar características diferentes a las habituales.

Según sus proyecciones, se trataría de una estación relativamente seca y de corta duración, con un aumento gradual de las temperaturas a medida que avance la temporada.

"En agosto vamos a notar ya que comienzan a subir las temperaturas", sostuvo.

Comenzó el invierno y Nubel Cisneros anuncia primera ola polar desde este martes. Probabilidad de chaparrones de aguanieve en zonas costeras. Temperaturas más bajas en el litoral oeste y en el este. https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/QF8g5MKUng — Subrayado (@Subrayado) June 22, 2026

El Niño "Godzilla" llegaría antes de lo previsto

Mientras Uruguay enfrenta una de las irrupciones polares más intensas del año, los meteorólogos también siguen de cerca otro fenómeno que podría marcar el segundo semestre: la llegada de un evento de El Niño de intensidad fuerte a muy fuerte, conocido popularmente como "Niño Godzilla".

La denominación se utiliza desde hace años para describir episodios excepcionalmente intensos del fenómeno climático, similares al registrado entre 2015 y 2016.

En las últimas horas, el Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) de Estados Unidos confirmó que el evento se encamina hacia una fase fuerte o muy fuerte.

El meteorólogo Mario Bidegain difundió la actualización y señaló que el fenómeno podría desarrollarse entre julio, agosto y setiembre, adelantándose a previsiones anteriores que ubicaban su consolidación más cerca del verano.

#pronóstico de anomalías de SST para región Niño 3.4, según IRI (@climatesociety) actualizada 22/06/26. Observar línea gruesa marrón (dinámicos) alcanza +2.6°C para SON y línea verde (estadísticos) llega +1.8°C para NDE. Niño fuerte a muy fuerte a partir JAS 2026 según dinámicos. pic.twitter.com/rMtTzpO8pw — Mario Bidegain (@mario_bidegain) June 22, 2026

Más lluvias, contrastes térmicos y eventos extremos

Los especialistas advierten que un Niño fuerte suele estar asociado a un incremento de las precipitaciones sobre Uruguay y buena parte del sur de Sudamérica.

Las proyecciones apuntan a lluvias abundantes y episodios de tormentas intensas, que podrían provocar inundaciones en algunas zonas.

Al mismo tiempo, el fenómeno no implica un invierno uniformemente cálido. Por el contrario, puede generar fuertes contrastes térmicos, alternando períodos con temperaturas superiores a lo normal en la costa con irrupciones repentinas de aire polar impulsadas por ciclones en el Atlántico.

Ese patrón, explican los meteorólogos, favorece cambios bruscos de tiempo y episodios extremos tanto de frío como de lluvias intensas.

Por ahora, la atención está puesta en la ola polar que dominará esta semana. El invierno recién comenzó y ya muestra dos de sus caras más características: el frío intenso y la incertidumbre sobre lo que vendrá en los próximos meses.