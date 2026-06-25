Empresa forestal colocó certificados de participación por US$ 71,3 millones

El fideicomiso financiero Forestal Bosques de las Serranías II emitió certificados de participación captando US$ 71,3 millones del mercado de capitales para invertir tanto en la compra como arrendamiento de inmuebles rurales para el posterior desarrollo de la actividad silvícola.

La suscripción y colocación se realizó a través del sistema de licitación de la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay S.A. (Bevsa).

La gestión del proyecto se encuentra a cargo de Maderas del Uruguay S.A. (Madelur), sociedad constituida en 2003 por las empresas uruguayas Comercializadora Grupo Forestal S.A. y Foresur G.I.E.

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La colocación en una primera etapa estuvo dividida entre un tramo minorista, que no recibió demanda, y otro mayorista que más que duplicó (2,25 veces) el monto a colocar al totalizar US$ 152,29 millones. Se adjudicaron US$ 67,735 millones con un prorrateo de 44,48%.

Asimismo, en una segunda etapa Maderas del Uruguay S.A., como sponsor del proyecto, suscribió certificados por US$ 3,565 millones correspondientes al 5% del monto máximo de la emisión, que se adjudicaron en su totalidad, completando los US$ 71,3 millones de la emisión.

El fideicomiso tendrá un plazo inicial de 24 años desde su inscripción con posibilidad de extenderse hasta un máximo de 30 años mediante aprobación de los titulares.

La emisión cuenta con una calificación de riesgo BBB.uy, otorgada por CARE Calificadora de Riesgo S.R.L. y sus certificados de participación tendrán un valor nominal de US$ 1 cada uno.