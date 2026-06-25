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OSE aprobó pliegos de Casupá: semana que viene lanzarán la licitación de la represa

Cuatro empresas competirán por la adjudicación de la obra, que se pagará con un préstamo de US$ 130 millones de la CAF

25 de junio de 2026 16:04 hs
represa casupa

El directorio de OSE aprobó este jueves los pliegos para la licitación de la construcción de la represa de Casupá, una de las principales obras del gobierno de Yamandú Orsi y que permitirá mejorar las reservas de agua potable de la zona metropolitana.

Fuentes de la empresa pública señalaron a El Observador que prevén publicar los pliegos –con el detalle técnico de la obra– la semana que viene.

Cuatro empresas estarán habilitadas a participar de la licitación, ya que superaron la instancia de precalificación que planteó OSE. Son el consorcio CCCC-YREC-Impacto; Casupá (compuesto por Sinohydro10 y Grinor); Consorcio Rovella CVC, y el consorcio Constructor de Presas Uruguay (integrado por Traxpalco, Berkes y Toniolo Busnello).

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El objetivo de la obra es garantizar el suministro de agua para la demanda pico del año 2045 generando reservas de agua bruta para un período mínimo de 60 días en cualquier circunstancia y época del año, aún en el supuesto de disfunción grave de alguna de las fuentes de agua.

La represa tendrá una capacidad de 118 millones de metros cúbicos. El área de cuenca interceptada será de 685 kilómetros cuadrados. El área de embalse alcanza las 2.127 hectáreas y las expropiaciones ascenderán a 3.467 hectáreas.

La obra será financiada mediante un préstamo de US$ 130 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

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