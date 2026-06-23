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"Tuvieron un Dios aparte": video muestra peligrosa maniobra de un Camaro en la Ruta 60 de Maldonado

"Estuvieron a 30 centímetros de darse una bomba", afirmó el influencer al compartir el video en sus redes sociales

23 de junio de 2026 13:58 hs
imprudenciamaldonado

El influencer Diego Ibáñez compartió en sus redes sociales un video que muestra una maniobra imprudente realizada por un Chevrolet Camaro que estuvo a punto de terminar en un siniestro en una ruta de Maldonado.

El episodio ocurrió en la Ruta 60, cerca del ingreso al Cañadón de la Palma, y fue registrado por una cámara que Ibáñez llevaba en sus anteojos mientras circulaba por la zona.

Según se observa en las imágenes, un Chevrolet Camaro realizó un adelantamiento a otro vehículo en un tramo donde la maniobra estaba permitida de acuerdo con la señalización horizontal de la carretera.

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Sin embargo, instantes después, el conductor del Camaro decidió efectuar un segundo adelantamiento al considerar que no venían vehículos de frente.

Fue entonces cuando el automóvil que estaba siendo sobrepasado inició una maniobra de giro hacia la izquierda, generando una situación de extremo riesgo.

El video muestra cómo ambos vehículos estuvieron a escasa distancia de colisionar. "Estuvieron a 30 centímetros de darse una bomba", afirmó Ibáñez al compartir las imágenes en sus redes sociales.

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El influencer también sostuvo que en la ruta había un cartel que indicaba que no estaban habilitados los adelantamientos.

La secuencia se viralizó en las últimas horas y volvió a poner sobre la mesa los riesgos de las maniobras de sobrepaso en rutas nacionales, especialmente en zonas donde existen accesos a caminos secundarios o predios particulares.

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