VIDEO | La falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi que aceleró el comunicado de la familia: "Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad"

La falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi , padre de Lionel Messi , generó conmoción este jueves y obligó a la familia del capitán de la Selección argentina a emitir un comunicado oficial para aclarar su verdadero estado de salud y frenar la ola de desinformación que se propagó en redes sociales y algunos medios.

En medio de la ola de rumores, la actriz y conductora Florencia Peña se hizo eco de la "fake" durante una transmisión en vivo. Minutos después, debió pedir disculpas al reconocer que había difundido un dato falso.

“No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi”, lanzó Peña al aire de Luzu. “¿Fue de golpe? ¿Qué pasó? ¿Qué data hay?”, sumó.

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Estado de salud de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi: la familia publicó un comunicado oficial

El comunicado de la familia Messi

Ante el crecimiento de los rumores y la difusión por Luzu, la familia de Lionel Messi publicó un duro comunicado para desmentir las versiones y dar precisiones sobre la situación de Jorge Messi.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señaló el texto oficial.

Además, el entorno del futbolista expresó su malestar por el tratamiento que recibió el tema en las últimas horas.

Comunicado de la familia Messi

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", indicaron.

La declaración concluyó con un pedido contundente: "Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad ante un tema tan delicado". La familia también remarcó que únicamente los familiares directos poseen información veraz sobre el estado de salud de Jorge Messi.

El pedido de disculpas de Luzu y el anticipo de una "revisión interna"

Minutos después de la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, Nicolás Occhiato, creador del canal de streaming, salió al cruce de Florencia Peña y anticipó la ejecución de una "revisión interna".

“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes”, escribió en X (exTwitter).

Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total.

Corresponde una revision interna y una sanción contundente porque fue un error… — Nico Occhiato (@NicolasOcchiato) June 18, 2026

En la misma línea, agregó: “Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”.