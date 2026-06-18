El plan del Banco Central para proteger datos de los usuarios del sistema financiero

El Banco Central propone la creación de un Sistema de Finanzas Abiertas con el objetivo de optimizar el sistema financiero y proteger los datos personales de los usuarios . También plantea una mejora en el acceso al financiamiento para personas y empresas .

El directorio del organismo considera que el proceso sostenido de transformación digital consolidó a los datos financieros como un insumo central para la provisión de servicios y en ese contexto promueve el desarrollo de un Sistema de Finanzas Abiertas para permitir un uso más eficiente, seguro y consentido de la información financiera . Uno de los objetivos es mejorar los procesos de evaluación de riesgos y ampliación del acceso de personas y empresas al crédito a través de canales formales.

El anteproyecto elaborado se basa en los principios rectores de consentimiento informado, protección de derechos del usuario, trato no discriminatorio, libre competencia, neutralidad tecnológica y seguridad.

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El sistema propone por un lado el fortalecimiento de los derechos de los usuarios sobre sus datos personales y por otro la busca promover la inclusión financiera y el acceso a productos y servicios financieros adecuados.

El documento elaborado por el BCU establece un marco regulatorio que busca garantizar elevados estándares de seguridad y protección de la información. En ese sentido propone que esas prácticas se realicen a través de canales regulados, interoperables y seguros para el acceso y uso de la información financiera, conforme al consentimiento otorgado por los usuarios.

Banco Central del Uruguay

La modalidad prevista les otorga el control a los usuarios y les permite compartir sus datos con un tercero registrado por el BCU, con el objetivo concreto de recibir un servicio en condiciones potencialmente más favorables que las actuales.

El texto plantea que participarán del sistema los proveedores de acceso a información (empresas que por su actividad financiera almacenan datos); proveedores de servicios y usuarios.

Sobre estos últimos el anteproyecto indica que podrán otorgar, denegar y revocar en cualquier momento su consentimiento para el tratamiento o comunicación de sus datos. También deberán ser diligentes en la comunicación inmediata ante cualquier uso no autorizado de sus credenciales y otros elementos de autenticación del que tomen conocimiento.

En la exposición de motivos señala que las interacciones económicas, los pagos, el acceso al crédito y la contratación de servicios financieros se realizan cada vez más a través de canales digitales, generando información que permite comprender mejor el comportamiento y las necesidad del usuario. Eso puede constatarse en la información del IPET (Índice de Pagos Electrónicos versus Tradicionales) que elabora el BCU. El índice muestra que en diciembre de 2025 cerca del 80% de los pagos realizados se efectuaron a través de medios electrónicos, mientras que en el mismo mes de diciembre fue de 50%.

Sin embargo, dice el documento, en el funcionamiento actual del sistema financiero, la información de los usuarios se encuentra fragmentada entre distintas instituciones y esa situación provoca ineficiencias que limitan la posibilidad de acceder a mejores servicios, dificultan la comparación entre ofertas y reducen la competencia.

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En muchos casos, añade, las personas y empresas no pueden aprovechar plenamente su propia información para obtener mejores condiciones de financiamiento o acceder a nuevos servicios. Al mismo tiempo, la concentración de datos financieros en distintos intermediarios puede generar barreras de entrada y dificultar la innovación.

El documento expone que la profundidad del crédito al sector privado continúa siendo relativamente baja y persisten restricciones de acceso al financiamiento, especialmente para pequeñas y medianas empresas. “En muchos casos, estas limitaciones se vinculan con la existencia de fricciones de información que dificultan la adecuada evaluación de riesgos y la oferta de productos ajustados a las necesidad de los usuarios”, menciona.

En ese contexto, un uso más eficiente y consentido de la información financiera pueden contribuir a mejorar procesos de evaluación de riesgo y ampliar el acceso de personas y empresas al crédito a través de canales formales, especialmente en el caso de usuarios con escasa información crediticia previa.

“Ello puede reducir barreras de acceso al financiamiento y desalentar la utilización de mecanismos de crédito por fuera del sistema financiero supervisado”, concluye el BCU.