VIDEO | ¿Qué problema personal tiene Messi?

La goleada de Argentina por 3-0 sobre Argelia en el debut de la Copa Mundial FIFA 2026 dejó una imagen que recorrió el mundo: Lionel Messi rompió en llanto tras convertir su primer gol de la noche. Luego del partido, el capitán de la Albiceleste reveló que atravesó "una semana difícil", aunque evitó dar mayores precisiones sobre su situación personal.

Horas después, el periodista Eduardo Feinmann aseguró este miércoles que el delicado momento del rosarino estaría relacionado con la salud de su padre, Jorge Messi . Según explicó en Radio Mitre, el también representante y principal artífice del astro argentino "tiene un problema bastante grave" y "no está bien", aunque no brindó detalles sobre el diagnóstico ni sobre su evolución médica.

Tras el encuentro ante Argelia , Messi reconoció que el festejo de su primer tanto tuvo un significado especial. "Fue una semana difícil", expresó el capitán, dando a entender que atravesó días complejos en el plano personal. Sus palabras explicaron la fuerte carga emocional que mostró sobre el campo de juego de Kansas .

La imagen del delantero visiblemente conmovido generó una ola de mensajes de apoyo en las redes sociales y despertó la preocupación de los hinchas argentinos en plena disputa del Mundial FIFA 2026 .

La jugada de la polémica de Lionel Messi en el debut de Argentina ante Argelia y en la que se reclamó tarjeta para la estrella albiceleste

Embed "PASÉ UNOS DÍAS DIFÍCILES, COMPLICADO...", Lionel Messi explicó el motivo de su llanto en el primer gol.



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Más allá del vínculo familiar, Jorge Messi fue una figura determinante en la carrera del rosarino. Acompañó al futbolista desde sus primeros pasos, impulsó su llegada al fútbol europeo cuando era un niño y durante años se desempeñó como su representante en las principales negociaciones deportivas y comerciales.

Por el momento, el entorno de la familia Messi mantiene absoluto hermetismo y no emitió comunicados oficiales sobre su estado de salud. Sin embargo, las declaraciones de Feinmann y las propias palabras del futbolista alimentaron la preocupación en torno al presente personal del máximo goleador de la historia de la Selección argentina.