La jugada de la polémica de Lionel Messi en el debut de Argentina ante Argelia y en la que se reclamó tarjeta para la estrella albiceleste

El gran triunfo de Argentina ante Jordania 3-0 en el debut en el Mundial 2026 y la brillante actuación de Lionel Messi al marcar un histórico triplete en una noche histórica para el crack albiceleste, tuvo una polémica por una falta que cometió el rosarino y en la que mucho espectadores consideraron que debió ser amonestado.
En el minuto 30, cuando el equipo de Lionel Scaloni ganaba 1-0 con el primer golazo de Messi, el 10 argentino fue a disputar una pelota con un rival, el zaguero Aissa Mandi, y le impactó en el gemelo derecho con la planta de su zapato izquierdo.
El árbitro del partido, el polaco Szymon Marciniak, marcó la falta sin sacarle tarjeta.
Polish referee Szymon Marciniak lifts Algeria's defender #02 Aissa Mandi as he reacts in pain next to Argentina's forward #10 Lionel Messi during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas
El juez Szymon Marciniak ayuda a Aissa Mandi ante la mirada de Lionel Messi
Foto: AFP
En las redes sociales muchos hinchas se manifestaron para reclamar que Messi debió ser amonestado con amarilla e incluso que pudo ser expulsado por su falta, recordando otras jugadas de otros torneos en la que el rosarino fue perdonado por los jueces.
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Tras ese episodio, Messi siguió jugando con un gran ritmo y marcó otros dos goles para redondear una noche perfecta, quedando como goleador del torneo, igualando a Miroslav Klose en la tabla histórica con 16 tantos, y llegando a su récord de 6 mundiales jugados.
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