La jugada de la polémica de Lionel Messi en el debut de Argentina ante Argelia y en la que se reclamó tarjeta para la estrella albiceleste

La jugada de la polémica de Lionel Messi

El gran triunfo de Argentina ante Jordania 3-0 en el debut en el Mundial 2026 y la brillante actuación de Lionel Messi al marcar un histórico triplete en una noche histórica para el crack albiceleste, tuvo una polémica por una falta que cometió el rosarino y en la que mucho espectadores consideraron que debió ser amonestado.

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En el minuto 30, cuando el equipo de Lionel Scaloni ganaba 1-0 con el primer golazo de Messi, el 10 argentino fue a disputar una pelota con un rival, el zaguero Aissa Mandi, y le impactó en el gemelo derecho con la planta de su zapato izquierdo.

Embed Clear nasty challenge on Mandi, studs into the back of the calf. Should’ve been at least a yellow pic.twitter.com/kMUgkfyGPR — De’Yinka (@official_trez) June 17, 2026 El árbitro del partido, el polaco Szymon Marciniak, marcó la falta sin sacarle tarjeta.

Polish referee Szymon Marciniak lifts Algeria's defender #02 Aissa Mandi as he reacts in pain next to Argentina's forward #10 Lionel Messi during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas El juez Szymon Marciniak ayuda a Aissa Mandi ante la mirada de Lionel Messi Foto: AFP En las redes sociales muchos hinchas se manifestaron para reclamar que Messi debió ser amonestado con amarilla e incluso que pudo ser expulsado por su falta, recordando otras jugadas de otros torneos en la que el rosarino fue perdonado por los jueces.