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La jugada de la polémica de Lionel Messi en el debut de Argentina ante Argelia y en la que se reclamó tarjeta para la estrella albiceleste

Además de su brillante actuación, Lionel Messi fue protagonista de una jugada en la que se relamo tarjeta amarilla y hasta expulsión

17 de junio de 2026 9:03 hs
La jugada de la polémica de Lionel Messi

La jugada de la polémica de Lionel Messi

El gran triunfo de Argentina ante Jordania 3-0 en el debut en el Mundial 2026 y la brillante actuación de Lionel Messi al marcar un histórico triplete en una noche histórica para el crack albiceleste, tuvo una polémica por una falta que cometió el rosarino y en la que mucho espectadores consideraron que debió ser amonestado.

En el minuto 30, cuando el equipo de Lionel Scaloni ganaba 1-0 con el primer golazo de Messi, el 10 argentino fue a disputar una pelota con un rival, el zaguero Aissa Mandi, y le impactó en el gemelo derecho con la planta de su zapato izquierdo.

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El árbitro del partido, el polaco Szymon Marciniak, marcó la falta sin sacarle tarjeta.

Polish referee Szymon Marciniak lifts Algeria's defender #02 Aissa Mandi as he reacts in pain next to Argentina's forward #10 Lionel Messi during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas
El juez Szymon Marciniak ayuda a Aissa Mandi ante la mirada de Lionel Messi

El juez Szymon Marciniak ayuda a Aissa Mandi ante la mirada de Lionel Messi

En las redes sociales muchos hinchas se manifestaron para reclamar que Messi debió ser amonestado con amarilla e incluso que pudo ser expulsado por su falta, recordando otras jugadas de otros torneos en la que el rosarino fue perdonado por los jueces.

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Tras ese episodio, Messi siguió jugando con un gran ritmo y marcó otros dos goles para redondear una noche perfecta, quedando como goleador del torneo, igualando a Miroslav Klose en la tabla histórica con 16 tantos, y llegando a su récord de 6 mundiales jugados.

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