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La tabla de goleadores del Mundial 2026 tras los grandes estrenos de Messi, Mbappé y Haaland; mirá la clasificación

Tres de los principales delanteros del Mundial 2026 tuvieron su debut y marcaron su lugar en la tabla de goleadores

17 de junio de 2026 8:22 hs
Messi anotó un impresionante hat-trick en el debut de Argentina contra Argelia en este Mundial 2026.
Messi anotó un impresionante hat-trick en el debut de Argentina contra Argelia en este Mundial 2026. Getty Images

La tabla de goleadores del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, tiene un nuevo líder luego del debut de Lionel Messi en Argentina, con un espectacular hat trick para el triunfo 3-0 ante Argelia este martes.

Con ese espectacular debut, Messi quedó como único líder de la clasificación tras superar a Erling Haaland y Kylian Mbappé, quienes marcaron dos goles cada uno en los respectivos estrenos de Noruega y Francia.

Erling Haaland

Además, con sus tres goles, el 10 argentino igualó al alemán Miroslav Klose como el goleador histórico de los mundiales con 16 tantos, marca que sigue de cerca Mbappé con 14.

Kylian Mbappé

Tabla de goleadores del Mundial 2026

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3 goles: Messi (Argentina)

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2 goles: Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Haaland (Noruega), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Mbappé (Francia)

1 gol: Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Barcola (Francia), Brown (Alemania), Comenencia (Curazao), Diallo (Costa de Marfil), Embolo (Suiza), Gyökeres (Suecia), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Jimenez (México), Kamada (Japón), Krejci (República Checa), Larin (Canadá), Lukic (Bosnia), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Quiñones (México), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Rezaian (Irán), Saibari (Marruecos), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Summerville (Países Bajos), Svanberg (Suecia), Undav (Alemania), van Dijk (Países Bajos), Vinícius Júnior (Brasil)

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