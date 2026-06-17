"Vergonzoso triunfo": la polémica reacción del periodista mexicano anti-Messi tras la victoria de Argentina en el Mundial 2026

El debut de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una imagen inolvidable: Lionel Messi marcó un triplete en la victoria por 3-0 ante Argelia y volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. Sin embargo, no todos celebraron la actuación del capitán albiceleste.

El periodista mexicano Álvaro Morales , uno de los críticos más conocidos del 10 de la Albiceleste , volvió a generar polémica en las redes sociales al cuestionar uno de los tantos convertidos por el astro rosarino y afirmar que "no debería contar ese gol".

A través de su cuenta de X, Morales sostuvo que el primer tanto de Messi ante Argelia no debió ser validado debido a una supuesta posición adelantada en el inicio de la jugada. Además, calificó la actuación del árbitro y del VAR como "favorable a la Argentina".

"Mmm... ¿Ya empezaron?", escribió luego del gol anulado al conjunto africano por el fuera de juego advertido por Szymon Marciniak . Minutos más tarde, redobló sus críticas: "Autogol de Argelia... no debe contar ese gol para Messi", publicó tras el primer tanto de la Selección argentina , que ingresó al arco luego de un leve desvío en Luca Zidane .

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Embed ¡VERGONZOSO TRIUNFO DE MESSI! https://t.co/031KnzWfRx — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) June 17, 2026

Morales también apuntó contra el árbitro del partido: "Vergonzoso triunfo de Messi".

La postura de Álvaro Morales contra Lionel Messi no es nueva. Durante el Mundial de Qatar 2022, el periodista mexicano se convirtió en uno de los principales críticos de la Selección argentina y de su capitán al cuestionar reiteradamente los fallos arbitrales que, según su mirada, favorecieron al equipo de Lionel Scaloni. En varias oportunidades sostuvo que la Albiceleste recibía "penales polémicos" y puso en duda el mérito de su camino hacia la final.

Incluso después de la consagración ante Francia, mantuvo su postura y continuó relativizando la actuación del rosarino. Desde entonces, cada nuevo logro de "La Pulga" estuvo acompañado por comentarios irónicos o cuestionamientos, quien en la previa del Mundial 2026 volvió a insinuar un supuesto favoritismo arbitral hacia el actual campeón del mundo.

Embed Entra Messi. Lautaro pisa al arquero y marcan penal.



Jajajaja.



La historia sigue. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) June 10, 2026

"Entra Messi. Lautaro pisa al arquero y marcan penal. Jajaja. La historia sigue", escribió en su cuenta de X tras el penal sancionado a favor de la Argentina en el amistoso frente a Islandia.