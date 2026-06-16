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La declaración de un taxista y el video de la explosión: nuevos detalles del atentado contra la Caja Militar

En la madrugada de este lunes se registró un atentado con un artefacto explosivo en la sede de la Caja Militar

16 de junio de 2026 8:44 hs
Atentado contra la Caja Militar

Atentado contra la Caja Militar

Captura de video de redes sociales

Según informó Telenoche (Canal 4), un taxista que trasladó a los presuntos autores del crimen brindó detalles sobre el caso. De acuerdo con el relato del conductor en declaraciones recogidas por el consignado medio, el viaje comenzó poco después de la medianoche en la intersección de Guaraní y 25 de Mayo, en las inmediaciones del Hospital Maciel.

El taxista indicó que tanto el hombre como la mujer —presuntos autores del caso— utilizaban barbijos al momento en que se realizó el viaje. La pareja solicitó ser trasladada hasta la calle Mercedes, entre Andes y Convención.

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Una vez allí, la mujer permaneció dentro del vehículo mientras el hombre descendió, supuestamente para realizar un mandado.

Según el trabajador, el hombre se alejó por la calle Andes en dirección a la avenida Uruguay, donde se encuentra la sede de la Caja Militar. Sin embargo, regresó al vehículo por la calle Convención.

Tras volver al taxi, la pareja pidió ser trasladada hasta las calles Martín C. Martínez y Figurita, en el barrio de La Figurita.

En el marco de la investigación personal de Policía Científica realizó los peritajes en dos taxis, el que efectuó el traslado descrito por el conductor y otro vehículo que también habría sido utilizado previamente por la pareja.

Por fuera de esto, en redes sociales se difundió un video que mostraba el momento exacto en el que ocurrió la explosión.

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El atentado contra la Caja Militar

En la madrugada de este lunes se registró un atentado con un artefacto explosivo en la sede de la Caja Militar, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador horas atrás.

El incidente tuvo lugar sobre la 01:00 de hoy en el local ubicado en Avenida Uruguay y Convención.

Allí, un hombre fue captado por las cámaras de seguridad caminando hasta el edificio y dejando un artefacto explosivo en la puerta de ingreso.

Instantes después de esto, el artefacto explotó, provocando daños materiales en el acceso al edificio.

La detonación afectó una cortina metálica y los vidrios de una puerta. Además, parte del piso y la propia puerta resultaron afectados a raíz de la explosión.

Fuentes de Bomberos confirmaron que al arribo de la dotación al lugar se constató que efectivamente se había producido una detonación, evidenciándose, mediante inspección ocular, daños en la fachada y en el acceso al edificio, principalmente en los vidrios de las aberturas.

"Asimismo, se observaron restos compatibles con un posible artefacto explosivo de fabricación casera", señalaron en un comunicado.

Según la información oficial, personal especializado realizó mediciones con equipos de detección y no obtuvo "registros de sustancias o gases potencialmente explosivos y/o inflamables", por lo que los valores estaban "dentro de los parámetros normales".

En el lugar, se identificaron trozos de metales, plásticos y cables presuntamente del artefacto utilizado, informaron desde Interior a este medio.

No hubo personas lesionadas como consecuencia del hecho. Se presume que el elemento utilizado en el ataque era de fabricación casera.

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