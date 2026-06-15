Atentado con explosivos en la Caja Militar: Lazo admite preocupación tras un hecho "al que no estamos acostumbrados"

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo , se refirió al atentado contra la sede de la Caja Militar de este lunes y catalogó la situación como un "hecho aislado" .

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"Entendemos que es un hecho aislado, pero tenemos la responsabilidad y el compromiso de asumir que no puede volver a pasar ", dijo la jerarca ministerial en diálogo con Telemundo (Canal 12).

"El hecho está en proceso de investigación" , añadió la ministra y señaló que se mantienen en estado de "preocupación y alerta" por el incidente.

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"Este tipo de situaciones llaman la atención, no estamos acostumbrados a este tipo de circunstancias ", señaló.

La ministra agregó que tomó contacto con el ministro del Interior y destacó la actuación de los organismos que intervinieron tras el episodio.

Lazo explicó además que durante la mañana mantuvo una reunión informativa con autoridades militares para interiorizarse sobre lo sucedido.

La jerarca destacó que la sede contaba con medidas de vigilancia, aunque reconoció que el episodio genera preocupación dentro del Ministerio de Defensa.

"Si bien había buena custodia y se actuó adecuadamente, por supuesto que una situación de estas siempre preocupa. Esta es una institución del Ministerio de Defensa Nacional. Me preocupa y me ocupa", afirmó.

"Tengo confianza en las autoridades que están al frente y que manejan las guardias y la vigilancia. Obviamente que este tipo de situaciones de alguna manera desestabilizan porque no estamos acostumbrados ni vamos a acostumbrarnos nunca", añadió.

Finalmente, sostuvo que ahora están esperando los resultados de la investigación del Ministerio del Interior para tomar las "medidas correspondientes".

El atentado en la Caja Militar

En la madrugada de este lunes se registró un atentado con un artefacto explosivo en la sede del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la conocida como la Caja Militar, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

El incidente tuvo lugar sobre la 1:00 horas de hoy en el local ubicado en Avenida Uruguay y Convención.

Allí, un hombre fue captado por las cámaras de seguridad caminando hasta el edificio y dejando un artefacto explosivo en la puerta de ingreso.

Instantes después de esto, el artefacto explotó, provocando daños materiales en el acceso al edificio.

La detonación afectó una cortina metálica y los vidrios de una puerta. Además, parte del piso y la propia puerta resultaron afectados a raíz de la explosión.

Fuentes de Bomberos confirmaron que al arribo de la dotación al lugar se constató que efectivamente se había producido una detonación, evidenciándose, mediante inspección ocular, daños en la fachada y en el acceso al edificio, principalmente en los vidrios de las aberturas.

"Asimismo, se observaron restos compatibles con un posible artefacto explosivo de fabricación casera", señalaron en un comunicado.

Según la información oficial, personal especializado realizó mediciones con equipos de detección y no obtuvo "registros de sustancias o gases potencialmente explosivos y/o inflamables", por lo que los valores estaban "dentro de los parámetros normales".

En el lugar, se identificaron trozos de metales, plásticos y cables presuntamente del artefacto utilizado, informaron desde Interior a este medio.

No hubo personas lesionadas como consecuencia del hecho. Se presume que el elemento utilizado en el ataque era de fabricación casera.