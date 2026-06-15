Un adolescente apuñaló a otro menor y a su padre con un cuchillo de cocina tras un partido de fútbol sub-15 en Florida

Un adolescente y su padre terminaron lesionados tras un violento incidente con otro menor que tuvo lugar luego de un partido sub-15 en Florida , informó el jefe de la Policía local, Carlos Noria, en rueda de prensa.

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El incidente ocurrió en la noche de este domingo, una vez finalizó el partido que enfrentó a dos equipos juveniles locales .

"Al terminar, se desarrolló una trifulca a la salida del campo de juego, en las inmediaciones del estadio. Lamentablemente, terminamos con dos personas heridas, pero fuera de peligro ", aseguró.

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Según informó Noria, la situación se desencadenó a partir de ciertas "circunstancias que ocurrieron durante el partido" —el agresor fue expulsado— que llevaron a que se diera un enfrentamiento entre cerca de una decena de personas de ambos equipos.

En la pelea múltiple, el menor utilizó un cuchillo de cocina que portaba "ocasionalmente" en el día a día.

El caso está en manos de la Fiscalía departamental, que investiga las circunstancias detrás del caso.

Por el momento no hay personas detenidas. El adolescente agresor se encuentra en libertad, mencionó el oficial.