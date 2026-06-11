Nuevo imputado en el caso del policía baleado en Nuevo Ellauri: es hermano del adolescente formalizado el miércoles

Este jueves la Justicia imputó a otra persona involucrada en el caso del policía que resultó herido en una rapiña ocurrida en el barrio Nuevo Ellauri el lunes, informaron desde la Fiscalía General de la Nación en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

En la jornada de este miércoles, y por este hecho, un adolescente de 17 años fue formalizado por un delito de tentativa de homicidio en calidad de cómplice .

Ahora su hermano —del que no se brindaron mayores datos— también fue imputado por este caso .

Adolescente fue imputado por tentativa de homicidio en calidad de cómplice contra un policía en Nuevo Ellauri: fue internado en Inisa

Video: el momento en el que un policía fue baleado por la espalda y rapiñado en Nuevo Ellauri

De acuerdo a lo informado, al joven se lo acusa de cometer un delito de homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa , en régimen de reiteración real con un delito de porte de armas de fuego por reincidencia, porte de armas de fuego en lugar público, porte y tenencia de armas de fuego con signos alterados o suprimidos, tráfico de armas y un delito de desacato agravado .

Como medida cautelar, se le impuso medidas de prisión preventiva por 150 días. Por su parte, el menor fue derivado a un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) mientras avanza la investigación.

El ataque contra el oficial ocurrió en la mañana del lunes en la intersección de Teniente Galeano y avenida San Martín.

Allí la víctima, que presta funciones en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), se estaba dirigiendo al trabajo cuando fue sorprendida por dos delincuentes que circulaban en una moto.

De acuerdo con la información, los atacantes actuaron sin mediar palabra. En ese contexto, efectuaron varios disparos contra el funcionario y le sustrajeron el arma que llevaba.

Según informó el consignado medio y confirmó El Observador con fuentes del caso, el policía recibió tres impactos de bala en el cuerpo.

Dos de los proyectiles fueron detenidos por el chaleco antibalas que llevaba colocado, mientras que el tercero impactó en su hombro izquierdo.

Tras el ataque, el funcionario fue asistido y trasladado en ambulancia al Hospital Policial. El oficial se encuentra, hasta ahora, fuera de peligro.

El momento en el que un policía fue baleado

Sobre este incidente comenzó a circular en redes sociales un video donde se ve el momento en el que el policía fue atacado por la espalda.

Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad de la zona y divulgadas en primera instancia por el periodista de Telemundo, Emiliano Wigman, captan cuando el funcionario camina por la vía pública y es sorprendido por delincuentes que se desplazaban en una moto.

En la grabación se observa cómo uno de los atacantes desciende del vehículo y se aproxima por detrás antes de efectuar los disparos.