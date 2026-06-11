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Otro policía baleado esta semana en Montevideo: qué se sabe del ataque ocurrido durante una rapiña en Punta de Rieles

Tras un forcejeo, el delincuente consiguió apoderarse del arma de reglamento del efectivo y efectuó varios disparos, dos de los cuales hirieron al policía

11 de junio de 2026 12:00 hs
El policía sufrió dos disparos en una pierna

El policía sufrió dos disparos en una pierna

Foto: Leonardo Carreño.

Según confirmó el Ministerio del Interior, el hecho ocurrió sobre las 07:45 en las inmediaciones de las calles Zodíaco y Sagitario y se transformó en el tercer episodio en menos de una semana en el que un efectivo policial resulta víctima o queda directamente involucrado en un hecho de estas características en la capital.

Cómo ocurrió el ataque

Según informó la secretaría de Estado, el funcionario se encontraba cerca del lugar cuando advirtió que un delincuente estaba rapiñando a una mujer y a un menor de edad.

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Al intervenir y dar la voz de alto, el sospechoso intentó escapar, lo que dio inicio a una persecución. Fuentes del Sindicato de la Policía Nacional (Sipolna) indicaron a El Observador que el delincuente también habría rapiñado previamente a un repartidor.

La persecución culminó cuando el policía logró alcanzar al sospechoso y ambos protagonizaron un forcejeo. Fue entonces cuando el delincuente consiguió apoderarse momentáneamente del arma de reglamento del efectivo y efectuó varios disparos.

Qué heridas sufrió el policía

De acuerdo con la información brindada por el Ministerio del Interior, el funcionario recibió impactos de bala en una pierna antes de recuperar su arma.

Sipolna precisó a El Observador que el efectivo sufrió dos heridas de arma de fuego en el miembro inferior izquierdo, una a la altura de la planta del pie y otra en la rodilla, ambas con orificio de entrada y salida.

Tras el ataque, el delincuente logró escapar. El policía, en tanto, fue trasladado a la Policlínica Malinas, donde recibió asistencia médica y permanece fuera de peligro.

Durante las actuaciones realizadas en el lugar, los investigadores incautaron varios elementos considerados de interés para esclarecer el caso.

Entre ellos se encuentran una réplica de arma de fuego, prendas de vestir y otros objetos presuntamente vinculados al autor de la rapiña.

En la investigación trabajan efectivos de Policía Científica, Investigaciones y autoridades de la Zona Operacional III.

El tercer caso en menos de una semana

El episodio se suma a otros dos hechos ocurridos en Montevideo durante los últimos días. El primero tuvo lugar el lunes en el barrio Nuevo Ellauri, cuando un funcionario policial que se dirigía a trabajar fue baleado por delincuentes que le robaron su arma de reglamento, elemento que luego se recuperó.

En ese caso, dos de los disparos impactaron en el chaleco antibalas del efectivo y un tercero le provocó una herida en un hombro.

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Horas más tarde, otro policía fue rapiñado cuando llegaba a su vivienda en el barrio La Unión. Dos delincuentes armados le robaron dinero, documentos y su celular. La víctima no sufrió lesiones. Por el momento, el autor del ataque ocurrido este jueves en Punta de Rieles permanece prófugo.

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