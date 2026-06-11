Un policía fue baleado en las piernas tras intentar detener rapiña contra una mujer en Punta de Rieles: es el tercer caso en la misma semana

Este jueves un policía resultó herido tras intentar detener un intento de rapiña contra una mujer en Punta de Rieles , informó la Jefatura de Montevideo en un comunicado al que tuvo acceso El Observador. Se trata del tercer efectivo policial involucrado en un caso como este en menos de una semana.

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Según lo informado por la Policía, el incidente ocurrió esta mañana en calles Sagitario y Zodiaco en el barrio de Punta de Rieles .

El oficial de la Policía circulaba por la zona rumbo al trabajo cuando, en cierto momento, detectó un intento de rapiña contra una mujer .

Rapiñaron a otro policía en Montevideo: es el segundo caso en menos de 24 horas

Un policía sufrió una rapiña en Nuevo Ellauri: delincuentes le robaron el arma tras dispararle tres veces

En este marco y ya uniformado, el oficial, de 26 años, decidió intervenir de forma inmediata dando "voz de alto" al criminal .

Al percatarse de la presencia del oficial, este intentó darse a la fuga, lo que dio inicio a una persecución a pie que terminó posteriormente en un forcejeo entre ambos implicados.

En este marco, en cierto momento, el rapiñero logró sacarle el arma al oficial, disparándole dos veces en una pierna.

Pese a esto, el efectivo logró recuperar su arma y el delincuente escapó corriendo del lugar.

Enterado de esto, personal de la Policía se dirigió a la escena y trasladó a la víctima rumbo a un centro médico cercano, donde se encuentra ahora fuera de peligro.

Este se trata del tercer caso donde un policía se ve involucrado directamente en un caso de intento de rapiña en la capital. En las situaciones anteriores, el objetivo de los criminales había sido los propios agentes.

Los policías rapiñados en Montevideo

En horas de la mañana del lunes, un policía que se encontraba uniformado fue baleado y rapiñado en el barrio Nuevo Ellauri, según confirmaron en su momento fuentes policiales a El Observador.

El hecho había ocurrido a una cuadra de la intersección de Teniente Galeano y avenida San Martín, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

La víctima, que presta funciones en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), se estaba dirigiendo al trabajo cuando fue sorprendida por dos delincuentes que circulaban en una moto.

Los atacantes, que actuaron sin mediar palabra, efectuaron varios disparos contra el funcionario y le sustrajeron el arma que llevaba consigo.

Según informó el consignado medio y confirmó El Observador con fuentes del caso, el policía recibió tres impactos de bala en el cuerpo.

Dos de los proyectiles fueron detenidos por el chaleco antibalas que llevaba colocado, mientras que el tercero impactó en su hombro izquierdo.

El segundo caso se registró en el barrio La Unión durante la noche del lunes sobre las calles Agustín Sosa y Comercio.

Allí, según informó en su momento Telenoche (Canal 4), un oficial policial fue interceptado por dos delincuentes armados cuando se disponía a ingresar a su hogar.

En este marco y bajo amenaza, los autores del crimen se llevaron documentos personales del oficial, así como dinero en efectivo y su celular.

Tras esto, los criminales escaparon del lugar en un vehículo que luego abandonaron e incendiaron en Malvín Norte. La víctima no sufrió heridas derivadas del incidente.