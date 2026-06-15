Atentado con artefacto explosivo contra la Caja Militar: un hombre lo dejó en la entrada y quedó registrado en video

En la madrugada de este lunes se registró un atentado con un artefacto explosivo en la sede del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la conocida como la Caja Militar , confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

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De acuerdo a lo informado por Subrayado (Canal 10), el incidente tuvo lugar sobre la 01:00 de hoy en el local ubicado en Avenida Uruguay y Convención .

Allí, un hombre fue captado por las cámaras de seguridad caminando hasta el edificio y dejando un artefacto explosivo en la puerta de ingreso .

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Instantes después de esto, el artefacto explotó, provocando daños materiales en el acceso al edificio .

La detonación afectó una cortina metálica y los vidrios de una puerta. Además, parte del piso y la propia puerta resultaron afectados a raíz de la explosión.

En el lugar, se identificaron trozos de metales, plásticos y cables presuntamente del artefacto utilizado, informaron desde Interior a este medio.

No hubo personas lesionadas como consecuencia del hecho. Se presume que el elemento utilizado en el ataque era de fabricación casera.

En la escena trabajó personal de la Dirección Nacional de Bomberos, efectivos de Explosivos del Ejército y de Policía Científica.

La investigación del caso está en manos del Ejército y la Policía local, quienes buscan establecer la naturaleza del explosivo utilizado y esclarecer la motivación del atentado.