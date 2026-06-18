Qué se sabe del estado de salud de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi

La salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, vuelve a ser el foco de atención luego de que se diera a conocer que estaría atravesando un cuadro delicado.

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Conforme a la información publicada este jueves por la periodista Sofía Pisano, el representante y principal sostén del capitán de la Selección argentina muestra hoy una desmejora en sus afecciones cardiovasculares y neurológicas.

Estado delicado para el padre de Messi . pic.twitter.com/7aHLjaLtKE — Sofi Pisano (@Sofi_Pisano1) June 18, 2026 "Estado delicado para el padre de Messi", señaló en X. En enero, Jorge Messi había sufrido una descompensación, por lo que fue asistido en un sanatorio en Rosario.

Durante el partido debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 frente a Argelia, Lionel Messi se mostró visiblemente emocionado. "Fue una semana difícil", confesó.