Mundial 2026: destruyeron la pelota inflable gigante de Uruguay en Miami y hay un detenido

Una pelota inflable gigante que le daba la bienvenida a Miami a la selección uruguaya de fútbol en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá fue destruida en las últimas horas y una persona fue detenida como responsable del hecho.

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Como parte de la decoración para la Copa del Mundo, la pelota que representaba a Uruguay y estaba montada en el área de 71st Street y Rue Vendome , adonde varios uruguayos residentes en Miami fueron a sacarse fotos.

Este martes el balón gigante con diseños con la bandera uruguaya apareció rajado y desinflado.

La Policía intervino rápidamente y detuvo a Jorden Stephen Perozo, de 34 años y residente de Miami Beach, que fue arrestado luego de que las autoridades lo acusaran de dañar la pelota inflable.

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La aclaración que hizo la pareja de Maximiliano Araújo a raíz de un gesto en su festejo en el gol de Uruguay ante Arabia Saudita

Según informaron medios locales, un testigo declaró a la policía que vio a un hombre rajando el inflable y luego saliendo rápidamente del lugar en un ciclomotor scooter eléctrico.

Luego, mediante las cámaras de seguridad la ciudad, los oficiales localizaron al sospechoso, quien fue encontrado sentado dentro de un coche estacionado en 81st Street y Hawthorne Avenue.

El testigo identificó a Perozo como la persona que presuntamente destruyó la pelota inflable.

Un hincha de Uruguay con la pelota inflable Un hincha de Uruguay con la pelota inflable

El detenido luego fue llevado a una estación de policía, donde en principio declaró que estaba intoxicado y que no recordaba lo ocurrido, aunque poco después dio una confesión completa.

Perozo fue recluido este martes en el Turner Guilford Knight Correctional Center con una fianza de US$ 2.500.

El detenido estaba en libertad bajo fianza por otros cargos anteriores y ahora enfrenta un cargo por daños a la propiedad.