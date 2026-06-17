La aclaración que hizo la pareja de Maximiliano Araújo a raíz de un gesto en su festejo en el gol de Uruguay ante Arabia Saudita

La pareja de Maximiliano Araújo, el delantero de la selección uruguaya que está disputando el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, hizo una aclaración en sus redes sociales a raíz del festejo del atacante celeste en su gol ante Arabia Saudita.
El jugador de Sporting de Portugal fue el autor del empate 1-1 de Uruguay en su debut en la Copa del Mundo el pasado lunes en Miami.
En su festejo, con mucha emoción por el esfuerzo que hizo la celeste y por haber marcado en su debut mundialista, Araújo hizo muchos movimientos y un gesto que llamó la atención.
MIAMI, FLORIDA - JUNE 15: Maxi Araujo #20 of Uruguay celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Saudi Arabia and Uruguay at Miami Stadium on June 15, 2026 in Miami, Florida. Lars Baron/Getty Images/AFP (P
El festejo de Maxi Aráujo
Foto: AFP
El extremo izquierdo hizo como que se mordía la mano derecha.
A raíz de ese gesto, su pareja, Leiza Gómez, hizo una aclaración en sus redes sociales.
“Gente, no estoy embarazada, Maxi se muerde el puño”, escribió, en una foto en la que comparte el festejo del delantero.
Leiza Gómez y la aclaración del festejo de su pareja Maxi Araújo
Leiza Gómez y la aclaración del festejo de su pareja Maxi Araújo