La aclaración que hizo la pareja de Maximiliano Araújo a raíz de un gesto en su festejo en el gol de Uruguay ante Arabia Saudita

La pareja de Maximiliano Araújo , el delantero de la selección uruguaya que está disputando el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, hizo una aclaración en sus redes sociales a raíz del festejo del atacante celeste en su gol ante Arabia Saudita.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El jugador de Sporting de Portugal fue el autor del empate 1-1 de Uruguay en su debut en la Copa del Mundo el pasado lunes en Miami.

En su festejo, con mucha emoción por el esfuerzo que hizo la celeste y por haber marcado en su debut mundialista, Araújo hizo muchos movimientos y un gesto que llamó la atención.

El extremo izquierdo hizo como que se mordía la mano derecha.

La historia de Maximiliano Araújo, autor del primer gol de Uruguay en el Mundial 2026: la humildad de su infancia, la ayuda de Wanderers y un gesto que conmovió a Fabián Coito y al Maestro Tabárez

Tabla de goleadores del Mundial 2026: mirá los cuatro artilleros que tiene el torneo y cómo quedó Maxi Araújo tras su conquista

A raíz de ese gesto, su pareja, Leiza Gómez, hizo una aclaración en sus redes sociales.

“Gente, no estoy embarazada, Maxi se muerde el puño”, escribió, en una foto en la que comparte el festejo del delantero.